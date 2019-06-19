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19 июня 2019, 11:39



Норильчанка София Морозова стала обладательницей сертификата на бесплатный полёт.

Среди пассажиров, которым повезло вылетать в праздничную дату, был разыгран сертификат на бесплатный перелёт по любому из внутренних регулярных направлений маршрутной сети авиакомпании. Победителем стала пассажирка рейса Норильск – Воронеж – Сочи София Морозова. Фото пресс-службы авиакомпании NordStar

Просмотров:247 Авиакомпания провела в норильском аэропорту праздничный розыгрыш по случаю десятилетия со дня выполнения первого рейса. Первый полёт был выполнен по направлению Москва – Норильск 17 июня 2009 года. С тех пор за 10 лет авиакомпания NordStar выполнила более 124 тысяч рейсов и перевезла более 10 млн пассажиров. Сегодня география полётов насчитывает более 50 регулярных направлений из российских и зарубежных городов и продолжает расширяться, сообщили в пресс-службе NordStar.Среди пассажиров, которым повезло вылетать в праздничную дату, был разыгран сертификат на бесплатный перелёт по любому из внутренних регулярных направлений маршрутной сети авиакомпании. Победителем стала пассажирка рейса Норильск – Воронеж – Сочи София Морозова.Фото пресс-службы авиакомпании NordStar