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19 июня 2019, 12:45



В Норильске может появится вытрезвитель. Депутаты Заксобрания поддерживают инициативу краевой полиции.

Все вытрезвители в Красноярском крае закрыли в 2011 году, сообщает newslab.ru. Но в этом году во время Универсиады в Красноярске работали два бесплатных вытрезвителя. - С 1 февраля по 15 марта в них доставили 155 человек. 136 из них предложили разместиться в палате вытрезвителя, согласие дали 42 человека, - сообщил замначальника ГУ МВД по охране общественного порядка Евгений Годовалов. - За 6 лет в регионе на 60% увеличилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. На вопрос о том, будут ли услуги вытрезвителей платными, полицейский пояснил, что в разных регионах страны это устроено по-разному, в зависимости от того, на какой базе создано учреждение. Председатель комитета по безопасности и защите прав граждан Анатолий Самков напомнил коллегам, что Совет Федерации и ряд депутатов Государственной Думы разработали законопроект о восстановлении системы вытрезвителей. В пояснительной записке к документу, в частности, говорится, что в 20 территориях страны уже действуют эти учреждения. Ежегодно в стране из-за пьянства гибнут более 50 тысяч человек, из них только замерзают почти 10 тысяч. В нетрезвом состоянии люди тонут, попадают под колёса автомобилей, травмируются, становятся жертвой злоумышленников. Также Анатолий Самков озвучил результаты народного опроса, который проводился на сайте Заксобрания: более 70% респондентов высказались «за» сознание вытрезвителей. - Комитет поддерживает предложение Главного управления МВД РФ по Красноярскому краю. Правительство края рассмотрит вопрос, и мы вместе будем работать над этой доброй и полезной инициативой, — сказал Анатолий Самков. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:204 Главное управление МВД РФ по Красноярскому краю предложило создать в крупных городах региона -Красноярске, Норильске, Ачинске, Канске, Железногорске и Минусинске - вытрезвители. Финансироваться они должны за счёт краевого, муниципального бюджетов и средств частных инвесторов. Накануне тему обсудили в Законодательном собрании края на заседании комитета по безопасности и защите прав граждан.Все вытрезвители в Красноярском крае закрыли в 2011 году, сообщает newslab.ru. Но в этом году во время Универсиады в Красноярске работали два бесплатных вытрезвителя.- С 1 февраля по 15 марта в них доставили 155 человек. 136 из них предложили разместиться в палате вытрезвителя, согласие дали 42 человека, - сообщил замначальника ГУ МВД по охране общественного порядка Евгений Годовалов. - За 6 лет в регионе на 60% увеличилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.На вопрос о том, будут ли услуги вытрезвителей платными, полицейский пояснил, что в разных регионах страны это устроено по-разному, в зависимости от того, на какой базе создано учреждение.Председатель комитета по безопасности и защите прав граждан Анатолий Самков напомнил коллегам, что Совет Федерации и ряд депутатов Государственной Думы разработали законопроект о восстановлении системы вытрезвителей. В пояснительной записке к документу, в частности, говорится, что в 20 территориях страны уже действуют эти учреждения. Ежегодно в стране из-за пьянства гибнут более 50 тысяч человек, из них только замерзают почти 10 тысяч. В нетрезвом состоянии люди тонут, попадают под колёса автомобилей, травмируются, становятся жертвой злоумышленников. Также Анатолий Самков озвучил результаты народного опроса, который проводился на сайте Заксобрания: более 70% респондентов высказались «за» сознание вытрезвителей.- Комитет поддерживает предложение Главного управления МВД РФ по Красноярскому краю. Правительство края рассмотрит вопрос, и мы вместе будем работать над этой доброй и полезной инициативой, — сказал Анатолий Самков.Фото Владимира Макушкина