Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39687

19 июня 2019, 14:05



Почти миллион обращений поступило на прямую линию с Владимиром Путиным. Спецпрограмма выйдет в прямом эфире уже завтра.

Более 950 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24». На прямую линию с президентом по состоянию на 18.00 18 июня поступило 953 226 обращений. Из них больше половины - по телефону, четверть - по СМС и ММС. Также вопросы задают через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), специальное мобильное приложение и соцсети. Трансляция прямой линии начнётся 20 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Прямая трансляция также будет доступна пользователям соцсетей. Приём вопросов начался 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня. Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Просмотров:158 Более 950 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».На прямую линию с президентом по состоянию на 18.00 18 июня поступило 953 226 обращений. Из них больше половины - по телефону, четверть - по СМС и ММС. Также вопросы задают через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), специальное мобильное приложение и соцсети.Трансляция прямой линии начнётся 20 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Прямая трансляция также будет доступна пользователям соцсетей. Приём вопросов начался 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости