Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39688

19 июня 2019, 14:13



В «Норникеле» стартовала корпоративная программа развития руководителей «По пути эффективности».

В программе задействованы 146 руководителей среднего звена: начальники и заместители цехов, отделов, бюро, служб, колонн (авто), главные инженеры карьеров, шахт производственных и функциональных подразделений, имеющих опыт работы на руководящих должностях в группе компаний «Норникель», а также мотивированных на развитие и самосовершенствование. Директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин обратился к коллегам с напутственным словом: - То, что вы стали участниками столь неординарной программы, – важное, яркое событие в вашей жизни. Я уже неоднократно говорил, что перед нами стоят амбициозные задачи – за три года добиться снижения удельных издержек на 20%, роста производительности труда на те же 20%, увеличить объёмы добычи руды на 1,5 миллиона тонн – в этом году мы уже вышли на миллион, и это поистине колоссальная цифра. Нам предстоит снизить чистые затраты по Заполярному филиалу на 50 млрд рублей, реализовать масштабные проекты – «Серный проект», реконструкцию ТОФ-3, развитие рудника «Скалистый». Сегодня я вижу в зале много знакомых лиц и понимаю, что поставленные задачи мы можем выполнить только вместе. Нам нужен новый взгляд, новый подход, и вы должны увлечь персонал ваших подразделений этими идеями. Желаю вам успеха, рассчитываю на вашу ответственность и обещаю поддерживать вас. Программа обучения состоит из пяти модулей и рассчитана на 10 месяцев, с июня 2019 года по март 2020-го. Её участники смогут изучить технологии бережливого производства и инструменты постоянного совершенствования и непрерывного улучшения, развить управленческое мышление и компетенции, а также овладеть практиками управления персоналом. В этом им помогут бизнес-тренеры, сотрудничавшие с крупнейшими российскими компаниями, эксперты - руководители «Норникеля», владеющие глубокой экспертизой и опытом внедрения практик по соответствующей тематике, и координаторы, специалисты службы персонала Заполярного филиала и РОКС компании. Участники программы разделены на восемь групп: пять в Норильске, две в Мончегорске, одна в Красноярске. Им предстоят интерактивные лекции, дискуссии, деловые игры, решение кейсов и игровые упражнения. По окончании обучения участникам необходимо будет разработать и защитить дипломные проекты по повышению эффективности бизнес-процессов. Фото Марины Пешковой

Просмотров:157 Первыми её участниками стали специалисты Заполярного филиала. В Красноярске программа стартует сегодня, в Мончегорске она начнётся 3 июля.В программе задействованы 146 руководителей среднего звена: начальники и заместители цехов, отделов, бюро, служб, колонн (авто), главные инженеры карьеров, шахт производственных и функциональных подразделений, имеющих опыт работы на руководящих должностях в группе компаний «Норникель», а также мотивированных на развитие и самосовершенствование.Директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин обратился к коллегам с напутственным словом:- То, что вы стали участниками столь неординарной программы, – важное, яркое событие в вашей жизни. Я уже неоднократно говорил, что перед нами стоят амбициозные задачи – за три года добиться снижения удельных издержек на 20%, роста производительности труда на те же 20%, увеличить объёмы добычи руды на 1,5 миллиона тонн – в этом году мы уже вышли на миллион, и это поистине колоссальная цифра. Нам предстоит снизить чистые затраты по Заполярному филиалу на 50 млрд рублей, реализовать масштабные проекты – «Серный проект», реконструкцию ТОФ-3, развитие рудника «Скалистый». Сегодня я вижу в зале много знакомых лиц и понимаю, что поставленные задачи мы можем выполнить только вместе. Нам нужен новый взгляд, новый подход, и вы должны увлечь персонал ваших подразделений этими идеями. Желаю вам успеха, рассчитываю на вашу ответственность и обещаю поддерживать вас.Программа обучения состоит из пяти модулей и рассчитана на 10 месяцев, с июня 2019 года по март 2020-го. Её участники смогут изучить технологии бережливого производства и инструменты постоянного совершенствования и непрерывного улучшения, развить управленческое мышление и компетенции, а также овладеть практиками управления персоналом. В этом им помогут бизнес-тренеры, сотрудничавшие с крупнейшими российскими компаниями, эксперты - руководители «Норникеля», владеющие глубокой экспертизой и опытом внедрения практик по соответствующей тематике, и координаторы, специалисты службы персонала Заполярного филиала и РОКС компании. Участники программы разделены на восемь групп: пять в Норильске, две в Мончегорске, одна в Красноярске. Им предстоят интерактивные лекции, дискуссии, деловые игры, решение кейсов и игровые упражнения.По окончании обучения участникам необходимо будет разработать и защитить дипломные проекты по повышению эффективности бизнес-процессов.Фото Марины Пешковой