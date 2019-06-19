Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39689

19 июня 2019, 14:25



Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса идёт по графику. Объект планируется открыть следующим летом.

Новое спортсооружение в первую очередь станет тренировочной и игровой базой мини-футбольного клуба «Норильский никель», выступающего в главной профессиональной лиге страны – Суперлиге. По заверению специалистов, ФОК будет отвечать всем требованиям, предъявляемым международной футбольной ассоциацией. Трибуны будущего зала рассчитаны на 1012 посадочных мест, в том числе 150 мест для VIP-гостей. Кроме того, он будет оборудован балконами, где также дополнительно смогут разместиться зрители. Комплекс также будет использоваться для развития любительского и массового спорта. Здесь планируется проводить спартакиады филиалов и РОКС «Норникеля», тренировки воспитанников спортивных школ и всевозможные городские состязания. В нём предусмотрено четыре зала: тренажёрный, для фитнеса, кардиозанятий и силовых. Найдётся место и для волейболистов, баскетболистов, бадминтонистов, а также любителей других игровых видов спорта. Отдельно стоит упомянуть об инфраструктуре объекта. В неё входят: медицинский кабинет, оснащённый самой современной аппаратурой, в том числе для проведения допинг-контроля, конференц-зал, судейские комнаты, кафе. ФОК будет доступен и для маломобильных групп населения: его оснастят специальными подъёмниками и лифтами. По словам руководителя дирекции по непромышленному строительству Заполярного филиала «Норникеля» Павла Непутина, площадь застройки составляет около 7000 квадратных метров, а общая площадь трёхэтажного здания ФОК – более 10 500 квадратных метров, его высота - 25 метров. Также будет благоустроена территория около комплекса, а рядом с ним появится парковка. - На сегодняшний день смонтировано 570 тонн металлоконструкций, залито 1150 кубических метра монолитного железобетона. Сейчас на стройке трудятся 140 человек в три смены, – сообщил Павел Непутин. Чтобы успеть за короткое норильское лето сделать как можно больше, строители работают круглосуточно. Для этого депутаты Законодательного собрания Красноярского края внесли соответствующие поправки в региональный «Закон о тишине». Напомним, что многофункциональный спортивный комплекс возводится по дополнительному соглашению между Красноярским краем, «Норникелем» и муниципалитетом к уже имеющемуся соглашению от 2010 года о взаимодействии и сотрудничестве в сфере модернизации и развития объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Норильска. На строительство компания выделила около 1,7 миллиарда рублей. Фото Николая Щипко

Просмотров:158 ФОК возводится на средства «Норникеля» в районе дома № 6а на улице 50 лет Октября. Его строительство началось в августе 2018 года, генеральным подрядчиком является Промышленная строительно-монтажная компания, имеющая большой опыт строительства промобъектов в условиях Крайнего Севера.Новое спортсооружение в первую очередь станет тренировочной и игровой базой мини-футбольного клуба «Норильский никель», выступающего в главной профессиональной лиге страны – Суперлиге. По заверению специалистов, ФОК будет отвечать всем требованиям, предъявляемым международной футбольной ассоциацией. Трибуны будущего зала рассчитаны на 1012 посадочных мест, в том числе 150 мест для VIP-гостей. Кроме того, он будет оборудован балконами, где также дополнительно смогут разместиться зрители.Комплекс также будет использоваться для развития любительского и массового спорта. Здесь планируется проводить спартакиады филиалов и РОКС «Норникеля», тренировки воспитанников спортивных школ и всевозможные городские состязания. В нём предусмотрено четыре зала: тренажёрный, для фитнеса, кардиозанятий и силовых. Найдётся место и для волейболистов, баскетболистов, бадминтонистов, а также любителей других игровых видов спорта.Отдельно стоит упомянуть об инфраструктуре объекта. В неё входят: медицинский кабинет, оснащённый самой современной аппаратурой, в том числе для проведения допинг-контроля, конференц-зал, судейские комнаты, кафе. ФОК будет доступен и для маломобильных групп населения: его оснастят специальными подъёмниками и лифтами.По словам руководителя дирекции по непромышленному строительству Заполярного филиала «Норникеля» Павла Непутина, площадь застройки составляет около 7000 квадратных метров, а общая площадь трёхэтажного здания ФОК – более 10 500 квадратных метров, его высота - 25 метров. Также будет благоустроена территория около комплекса, а рядом с ним появится парковка.- На сегодняшний день смонтировано 570 тонн металлоконструкций, залито 1150 кубических метра монолитного железобетона. Сейчас на стройке трудятся 140 человек в три смены, – сообщил Павел Непутин.Чтобы успеть за короткое норильское лето сделать как можно больше, строители работают круглосуточно. Для этого депутаты Законодательного собрания Красноярского края внесли соответствующие поправки в региональный «Закон о тишине».Напомним, что многофункциональный спортивный комплекс возводится по дополнительному соглашению между Красноярским краем, «Норникелем» и муниципалитетом к уже имеющемуся соглашению от 2010 года о взаимодействии и сотрудничестве в сфере модернизации и развития объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Норильска. На строительство компания выделила около 1,7 миллиарда рублей.Фото Николая Щипко