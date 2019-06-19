Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39690

19 июня 2019, 15:27



Военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера» принял новую смену.

В стенах лагеря ребята будут находиться круглосуточно с понедельника по пятницу, а на выходные уходить в условную увольнительную, чтобы делиться впечатлениями о прошедшей неделе с родными и близкими. Жизнь в военно-патриотическом лагере расписана по минутам и проходит в соответствии со строгим режимом труда, обучения и отдыха. Программа состоит из четырёх модулей: военного, спортивного, краеведческого и творческого. Ребята осваивают строевую подготовку, основы военного дела, тренируются собирать и разбирать автомат. Военным премудростям будущих защитников Родины учат их командиры и представители норильской воинской части. Краеведение включает изучение истории города и его достопримечательностей. В спортивно-туристическом направлении ребята приобретут навыки выживания на природе, научатся вязать различные узлы, разжигать костёр. Не менее интересным будет творческий модуль. Парни смогут раскрыть свои творческие и актёрские таланты. Ну и, конечно же, будут развивать силу, ловкость и выносливость на занятиях по общей физической подготовке. В этом году с ребятами работают два инструктора по рукопашному бою. Один учит самообороне и самозащите, а второй - исторической реконструкции и владению различными видами оружия. Кроме того, мальчишкам предстоит проявить себя в борьбе за чёрный берет с эмблемой лагеря, который считается высшей наградой для юных бойцов. Завершится сезон в «Мальчишках Севера» 15 июля. Педагоги отмечают, что раньше в лагерь шли в основном ребята из неблагополучных семей, но в последние годы пребывание в нём становится более престижным, и стать юным бойцом стремятся те, кто своё дальнейшее будущее связывает с военной карьерой. Фото управления общего и дошкольного образования администрации Норильска

Просмотров:139 В этом году в «Мальчишках Севера» традиционно будет отдыхать, приобретать новые навыки и ставить спортивные рекорды 100 мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет из всех районов Норильска. В понедельник, 17 июня, школа № 9 распахнула для них свои двери и сразу же здесь закипела бурная деятельность. Педагоги и воспитанники начали готовиться к торжественному открытию нового сезона «Мальчишек Севера - 2019», которое состоится 25 июня. Сейчас ребята разучивают гимн лагеря и клятву, которую они произнесут на открытии, проходят военно-строевую подготовку, знакомятся с учебным оружием и так далее.В стенах лагеря ребята будут находиться круглосуточно с понедельника по пятницу, а на выходные уходить в условную увольнительную, чтобы делиться впечатлениями о прошедшей неделе с родными и близкими.Жизнь в военно-патриотическом лагере расписана по минутам и проходит в соответствии со строгим режимом труда, обучения и отдыха. Программа состоит из четырёх модулей: военного, спортивного, краеведческого и творческого. Ребята осваивают строевую подготовку, основы военного дела, тренируются собирать и разбирать автомат. Военным премудростям будущих защитников Родины учат их командиры и представители норильской воинской части.Краеведение включает изучение истории города и его достопримечательностей. В спортивно-туристическом направлении ребята приобретут навыки выживания на природе, научатся вязать различные узлы, разжигать костёр. Не менее интересным будет творческий модуль. Парни смогут раскрыть свои творческие и актёрские таланты.Ну и, конечно же, будут развивать силу, ловкость и выносливость на занятиях по общей физической подготовке. В этом году с ребятами работают два инструктора по рукопашному бою. Один учит самообороне и самозащите, а второй - исторической реконструкции и владению различными видами оружия.Кроме того, мальчишкам предстоит проявить себя в борьбе за чёрный берет с эмблемой лагеря, который считается высшей наградой для юных бойцов.Завершится сезон в «Мальчишках Севера» 15 июля.Педагоги отмечают, что раньше в лагерь шли в основном ребята из неблагополучных семей, но в последние годы пребывание в нём становится более престижным, и стать юным бойцом стремятся те, кто своё дальнейшее будущее связывает с военной карьерой.Фото управления общего и дошкольного образования администрации Норильска