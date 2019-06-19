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19 июня 2019, 15:49



На норильских автодорогах меняют опоры наружного освещения.

Работы начались в начале июня на улице Нансена и по дороге на горотвал. Подрядной организации «Северовостокэлектромонтаж» предстоит заменить 43 опоры освещения. Сумма контракта – 9 млн рублей. Деньги выделены из средств дорожного фонда. - Два года назад мы провели ревизию и подготовили шестилетнюю программу по замене опор освещения. В этом году новые опоры появятся на Нансена – 12 штук и по дороге на горотвал – 31. По высоте они будут, как и прежние, – десять метров. Светильники устанавливаем светодиодные, которые потребляют электроэнергию в разы меньше и более долговечные, - сообщил Александр Акантьев, начальник отдела энергетики и систем автоматизации дорожного хозяйства «Норильскавтодора». Рабочие уже демонтировали опоры на улице Нансена, сейчас разбирают железобетонные пасынки по дороге на горотвал. Планируется, что все работы будут завершены к концу октября или того раньше. Фото Ирины Яринской

Просмотров:129 Старые пришли в негодность, некоторые - ещё деревянные, прослужившие по 30-40 лет.Работы начались в начале июня на улице Нансена и по дороге на горотвал. Подрядной организации «Северовостокэлектромонтаж» предстоит заменить 43 опоры освещения. Сумма контракта – 9 млн рублей. Деньги выделены из средств дорожного фонда.- Два года назад мы провели ревизию и подготовили шестилетнюю программу по замене опор освещения. В этом году новые опоры появятся на Нансена – 12 штук и по дороге на горотвал – 31. По высоте они будут, как и прежние, – десять метров. Светильники устанавливаем светодиодные, которые потребляют электроэнергию в разы меньше и более долговечные, - сообщил Александр Акантьев, начальник отдела энергетики и систем автоматизации дорожного хозяйства «Норильскавтодора».Рабочие уже демонтировали опоры на улице Нансена, сейчас разбирают железобетонные пасынки по дороге на горотвал. Планируется, что все работы будут завершены к концу октября или того раньше.Фото Ирины Яринской