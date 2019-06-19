Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39692

19 июня 2019, 16:12



Сибирский федеральный университет теперь не входит в мировой рейтинг вузов.

По данным информационного источника, каждый год в рейтинг входит тысяча высших учебных заведений со всего мира. В 2019 году в списке только 25 российских учебных заведений, в 2018-м было 27. Лучшим из вузов России многие годы признан Московский государственный университет: он находится на 84-й строчке рейтинга. Далее список престижных учреждений высшей школы продолжают Новосибирский государственный университет (в мировом рейтинге он занимает 231-е место) и Санкт-Петербургский государственный университет (234-е место в общемировой базе). Кроме Сибирского Федерального университета из списка лучших вузов мира вышел и Алтайский государственный университет. - При составлении рейтинга эксперты традиционно оценивали качество обучения, научную деятельность, международные связи, востребованность работодателями самих студентов, - сообщает afontovo.ru. И. о. ректора Норильского государственного индустриального института Дмитрий Дубров с сожалением отнёсся к этой новости, признав, что учиться в СФУ как в одном из ведущих вузов Красноярья всегда было достаточно престижно. - Есть уверенные предпосылки к тому, что некоторые преподаватели СФУ в следующем учебном году станут сотрудниками НГИИ, поскольку уже сейчас есть заявления от докторов и кандидатов наук, работающих в Сибирском Федеральном университете и желающих переехать в Норильск для работы в НГИИ, - поделился он с «Заполяркой». Фото afontovo.ru

Просмотров:143 О том, что СФУ отчислен из мирового рейтинга, сегодня сообщило новостное агентство красноярской телекомпании «Афонтово» (afontovo.ru).По данным информационного источника, каждый год в рейтинг входит тысяча высших учебных заведений со всего мира. В 2019 году в списке только 25 российских учебных заведений, в 2018-м было 27.Лучшим из вузов России многие годы признан Московский государственный университет: он находится на 84-й строчке рейтинга. Далее список престижных учреждений высшей школы продолжают Новосибирский государственный университет (в мировом рейтинге он занимает 231-е место) и Санкт-Петербургский государственный университет (234-е место в общемировой базе).Кроме Сибирского Федерального университета из списка лучших вузов мира вышел и Алтайский государственный университет.- При составлении рейтинга эксперты традиционно оценивали качество обучения, научную деятельность, международные связи, востребованность работодателями самих студентов, - сообщает afontovo.ru.И. о. ректора Норильского государственного индустриального института Дмитрий Дубров с сожалением отнёсся к этой новости, признав, что учиться в СФУ как в одном из ведущих вузов Красноярья всегда было достаточно престижно.- Есть уверенные предпосылки к тому, что некоторые преподаватели СФУ в следующем учебном году станут сотрудниками НГИИ, поскольку уже сейчас есть заявления от докторов и кандидатов наук, работающих в Сибирском Федеральном университете и желающих переехать в Норильск для работы в НГИИ, - поделился он с «Заполяркой».Фото afontovo.ru