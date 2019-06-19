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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:08 Операция по спасению краснокнижного хищника.
18:10 Татьяна Шульгина: «Проводить анализ качества воды может только Роспотребнадзор».
17:38 На развитие образования, культуры и туризма в Норильске выделены дополнительные деньги.
16:50 Среди команд ТОШ прошли соревнования по кроссфиту.
16:12 Сибирский федеральный университет теперь не входит в мировой рейтинг вузов.
15:49 На норильских автодорогах меняют опоры наружного освещения.
15:27 Военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера» принял новую смену.
14:25 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса идёт по графику. Объект планируется открыть следующим летом.
14:13 В «Норникеле» стартовала корпоративная программа развития руководителей «По пути эффективности».
14:05 Почти миллион обращений поступило на прямую линию с Владимиром Путиным. Спецпрограмма выйдет в прямом эфире уже завтра.
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