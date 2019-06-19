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19 июня 2019, 16:50



Среди команд ТОШ прошли соревнования по кроссфиту.

Результаты кроссфита не входят в зачет спартакиады ТОШ, так как в этих состязаниях принимают участие только отряды Центрального района. В каждой команде было четыре участника: два юноши и две девушки, либо три юноши и одна девушка. Всего 140 спортсменов. Болельщики поддерживали их громкими и задорными речёвками. Соревнования прошли на интерактивных площадках стадиона по командным видам спорта: бег командой, ведение мяча вокруг препятствий, передача мяча, бросок медбола и другим. Победитель определялся по наименьшему времени, затраченному на выполнение задания и минимуму допущенных ошибок. Первое место заняла команда «Алмаз» ТОШ управляющей компании «Нордсервис», второе - команда «Поколение» ТОШ школы № 9, третье – команда «Картошка» из школы № 21, четвёртое – команда «Ритм» школы № 6. Утешительный приз вручили команде «Искра» из школы № 28. С 24 июня начнутся соревнования всех отрядов по олимпийской системе в рамках спартакиады ТОШ-2019. Старшеклассникам предстоит проявить себя в таких видах спорта, как волейбол, мини-футбол, стритбол, дарст, а завершится спортивное лето ТОШ весёлыми стартами, которые пройдут в начале августа. Также накануне празднования Международного Олимпийского дня 23 июня для отрядов ТОШ в территориальных штабах с 19 по 21 июня пройдут викторины о Международном олимпийском дне. Фото Элины Череваненко

Просмотров:126 Вчера команды 35 трудовых отрядов встретились на стадионе «Заполярник», чтобы определить сильнейшего в функциональном многоборье – кроссфите. Организаторами соревнований стали управление корпоративных проектов Заполярного филиала «Норникеля» и федерация функционального многоборья «Кроссфит» совместно с управлением общего и дошкольного образования администрации Норильска и ветеранской организацией «Боевое братство».Результаты кроссфита не входят в зачет спартакиады ТОШ, так как в этих состязаниях принимают участие только отряды Центрального района.В каждой команде было четыре участника: два юноши и две девушки, либо три юноши и одна девушка. Всего 140 спортсменов. Болельщики поддерживали их громкими и задорными речёвками. Соревнования прошли на интерактивных площадках стадиона по командным видам спорта: бег командой, ведение мяча вокруг препятствий, передача мяча, бросок медбола и другим. Победитель определялся по наименьшему времени, затраченному на выполнение задания и минимуму допущенных ошибок.Первое место заняла команда «Алмаз» ТОШ управляющей компании «Нордсервис», второе - команда «Поколение» ТОШ школы № 9, третье – команда «Картошка» из школы № 21, четвёртое – команда «Ритм» школы № 6. Утешительный приз вручили команде «Искра» из школы № 28.С 24 июня начнутся соревнования всех отрядов по олимпийской системе в рамках спартакиады ТОШ-2019. Старшеклассникам предстоит проявить себя в таких видах спорта, как волейбол, мини-футбол, стритбол, дарст, а завершится спортивное лето ТОШ весёлыми стартами, которые пройдут в начале августа.Также накануне празднования Международного Олимпийского дня 23 июня для отрядов ТОШ в территориальных штабах с 19 по 21 июня пройдут викторины о Международном олимпийском дне.Фото Элины Череваненко