Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39694

19 июня 2019, 17:38



На развитие образования, культуры и туризма в Норильске выделены дополнительные деньги.

Так, в подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования» объём финансирования увеличится на 149,3 млн рублей (из них 107,9 млн рублей – краевой бюджет, 41,4 млн – местный). Дополнительные средства планируется направить на оплату труда работников сферы образования, техническое обслуживание узлов автоматического учёта тепловодоресурсов, оплату услуг регионального оператора по обращению с ТКО, охрану учреждений образования во втором полугодии 2019 года, приобретение и установку циркуляционного насоса для школы № 36 и транспортные расходы. В подпрограмму «Отдых и оздоровление детей и подростков» из внебюджетных источников добавлено 4,2 млн рублей – на отдых и оздоровление воспитанников спортивных школ в связи со сменой дислокации выездного лагеря с Московской области на Анапу, сообщили в горсовете. В программе «Развитие культуры» 62,2 млн рублей добавят на оплату труда работников (в том числе в связи с приостановкой выплат ДКВ), 3,8 млн - на содержание здания, оплату коммунальных расходов и приобретение оборудования в Оганерскую детскую школу искусств, 2,8 млн - на приобретение новых кресел в зрительном зале КДЦ им. Вл. Высоцкого. В программе «Развитие туризма» на этот год дополнительные средства в размере 50,3 млн рублей (50 млн рублей – внебюджетные источники, 0,3 млн рублей – краевой бюджет) направят на организацию и проведение гастрономического фестиваля «СЕВЕР», этнографического фестиваля северных народов «Большой Аргиш», а также на проведение конкурсного отбора проектов по развитию туризма на территории Норильска и Таймыра. Увеличится также финансирование муниципальной программы «Содействие занятости населения» на 10 млн рублей (внебюджетные источники). Эти средства будут направлены на организацию временного трудоустройства старшеклассников в связи с увеличением количества участников ТОШ. Рассмотрев предлагаемые изменения в муниципальные программы, депутаты поддержали внесение корректировок. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:115 Изменения в соответствующие муниципальные программы депутаты норильского горсовета рассмотрели сегодня на комиссии по социальной политике.Так, в подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования» объём финансирования увеличится на 149,3 млн рублей (из них 107,9 млн рублей – краевой бюджет, 41,4 млн – местный). Дополнительные средства планируется направить на оплату труда работников сферы образования, техническое обслуживание узлов автоматического учёта тепловодоресурсов, оплату услуг регионального оператора по обращению с ТКО, охрану учреждений образования во втором полугодии 2019 года, приобретение и установку циркуляционного насоса для школы № 36 и транспортные расходы. В подпрограмму «Отдых и оздоровление детей и подростков» из внебюджетных источников добавлено 4,2 млн рублей – на отдых и оздоровление воспитанников спортивных школ в связи со сменой дислокации выездного лагеря с Московской области на Анапу, сообщили в горсовете.В программе «Развитие культуры» 62,2 млн рублей добавят на оплату труда работников (в том числе в связи с приостановкой выплат ДКВ), 3,8 млн - на содержание здания, оплату коммунальных расходов и приобретение оборудования в Оганерскую детскую школу искусств, 2,8 млн - на приобретение новых кресел в зрительном зале КДЦ им. Вл. Высоцкого.В программе «Развитие туризма» на этот год дополнительные средства в размере 50,3 млн рублей (50 млн рублей – внебюджетные источники, 0,3 млн рублей – краевой бюджет) направят на организацию и проведение гастрономического фестиваля «СЕВЕР», этнографического фестиваля северных народов «Большой Аргиш», а также на проведение конкурсного отбора проектов по развитию туризма на территории Норильска и Таймыра.Увеличится также финансирование муниципальной программы «Содействие занятости населения» на 10 млн рублей (внебюджетные источники). Эти средства будут направлены на организацию временного трудоустройства старшеклассников в связи с увеличением количества участников ТОШ.Рассмотрев предлагаемые изменения в муниципальные программы, депутаты поддержали внесение корректировок.Фото Владимира Макушкина