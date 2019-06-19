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19 июня 2019, 18:10



Татьяна Шульгина: «Проводить анализ качества воды может только Роспотребнадзор».

- Каждое лето в норильских домах течёт грязная и дурно пахнущая вода. В жэке отвечают, что всё в норме. Разве это правильно? А сейчас эта «горячая» вода ещё и чуть тёплая. В жэке рекомендует спускать воду. Спускать иногда приходится по часу и два, а счётчики мотают. Неужели ничего сделать нельзя? - негодует читатель газеты «Заполярная правда». Конечно, действующими ГОСТами и санитарными правилами не допускается отклонение от норм по водоснабжению, но брать пробы воды и проводить анализ её качества может только Роспотребнадзор, поясняет Татьяна Шульгина, замначальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска по производству. - Собственникам необходимо обращаться именно в эту организацию, - рекомендует она. - Если там дадут заключение о некачественной воде, то оплачивать эту коммунальную услугу не придётся.

Просмотров:113 После завершения отопительного сезона в Норильске многие норильчане начали жаловаться на качество горячей воды.- Каждое лето в норильских домах течёт грязная и дурно пахнущая вода. В жэке отвечают, что всё в норме. Разве это правильно? А сейчас эта «горячая» вода ещё и чуть тёплая. В жэке рекомендует спускать воду. Спускать иногда приходится по часу и два, а счётчики мотают. Неужели ничего сделать нельзя? - негодует читатель газеты «Заполярная правда».Конечно, действующими ГОСТами и санитарными правилами не допускается отклонение от норм по водоснабжению, но брать пробы воды и проводить анализ её качества может только Роспотребнадзор, поясняет Татьяна Шульгина, замначальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска по производству.- Собственникам необходимо обращаться именно в эту организацию, - рекомендует она. - Если там дадут заключение о некачественной воде, то оплачивать эту коммунальную услугу не придётся.