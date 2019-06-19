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19 июня 2019, 19:08



Операция по спасению краснокнижного хищника.

Появление в окрестностях Норильска белого медведя привлекло внимание мировой общественности 16 июня. Сотрудники спасотряда, полиции и охотнадзора города немедленно выехали к месту обнаружения зверя, они наблюдали за ним и зафиксировали его уход в сторону Хараелахских гор. Однако 17 июня медведь вернулся в район Талнаха. Специалисты продолжали следить за передвижением и поведением животного. Опасного хищника видели в районе ВС–7 рудника «Таймырский», приближался он и к буровой геологов. Людей, машин и горящих фальшфейеров пришелец не боится. Глава Норильска Ринат Ахметчин взял дело под личный контроль: администрация города с самого начала координирует действия всех структур, задействованных в сложной операции, приняты меры по недопущению прямого контакта людей с хищником. Уже известно о том, что Росприроднадзор дал добро на проведение необходимых исследований и транспортировку животного. - Работу, направленную на получение всех необходимых разрешений для проведения спасательной операции, мы начали уже 16 июня. Московские, краевые и наши специалисты действуют максимально слаженно и профессионально. Задача эта непростая: с одной стороны, мы должны обеспечить безопасность людей, с другой - спасти белого медведя, символ Норильска. Я думаю, произошедшее никого из норильчан не оставило, да и не могло оставить равнодушным, - отметил Ринат Ахметчин. Сегодня в Норильск прибыли специалисты красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей», с собой они привезли порядка 200 килограммов профильного оборудования. Им предстоит оценить состояние здоровья животного. Подобный опыт у краевых зоологов и ветеринаров уже есть. В октябре прошлого года специалисты парка возглавляли команду экспертов, перевозивших медвежонка, которого сильным штормом прибило к берегу Карского моря в районе посёлка Диксон. Для доставки медведя в район Карского моря или на реабилитацию в Красноярск, смонтирована специальная клетка размерами 180х110х100 см. Договорённости с транспортными компании о перевозке животного уже достигнуты. - На вид вашему гостю около года, вес – порядка 100 килограммов. Ответить на вопрос, где предстоит жить белому медведю, можно будет только по итогам осмотра и проведения необходимых анализов, - говорит Александр Коробкин, начальник отдела госконтроля и надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания краевого министерства экологии. - Если его здоровью ничего не угрожает, он отправится в дикую природу. В противном случае его заберут в парк флоры и фауны «Роев ручей», где уже живут четыре белых медведя, в том числе и Урсула, которую привезли в Красноярск из Диксона. ФОТО Ирины ЯРИНСКОЙ

Просмотров:135 Появление в окрестностях Норильска белого медведя привлекло внимание мировой общественности 16 июня. Сотрудники спасотряда, полиции и охотнадзора города немедленно выехали к месту обнаружения зверя, они наблюдали за ним и зафиксировали его уход в сторону Хараелахских гор. Однако 17 июня медведь вернулся в район Талнаха. Специалисты продолжали следить за передвижением и поведением животного. Опасного хищника видели в районе ВС–7 рудника «Таймырский», приближался он и к буровой геологов. Людей, машин и горящих фальшфейеров пришелец не боится.Глава Норильска Ринат Ахметчин взял дело под личный контроль: администрация города с самого начала координирует действия всех структур, задействованных в сложной операции, приняты меры по недопущению прямого контакта людей с хищником. Уже известно о том, что Росприроднадзор дал добро на проведение необходимых исследований и транспортировку животного.- Работу, направленную на получение всех необходимых разрешений для проведения спасательной операции, мы начали уже 16 июня. Московские, краевые и наши специалисты действуют максимально слаженно и профессионально. Задача эта непростая: с одной стороны, мы должны обеспечить безопасность людей, с другой - спасти белого медведя, символ Норильска. Я думаю, произошедшее никого из норильчан не оставило, да и не могло оставить равнодушным, - отметил Ринат Ахметчин.Сегодня в Норильск прибыли специалисты красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей», с собой они привезли порядка 200 килограммов профильного оборудования. Им предстоит оценить состояние здоровья животного. Подобный опыт у краевых зоологов и ветеринаров уже есть. В октябре прошлого года специалисты парка возглавляли команду экспертов, перевозивших медвежонка, которого сильным штормом прибило к берегу Карского моря в районе посёлка Диксон. Для доставки медведя в район Карского моря или на реабилитацию в Красноярск, смонтирована специальная клетка размерами 180х110х100 см. Договорённости с транспортными компании о перевозке животного уже достигнуты.- На вид вашему гостю около года, вес – порядка 100 килограммов. Ответить на вопрос, где предстоит жить белому медведю, можно будет только по итогам осмотра и проведения необходимых анализов, - говорит Александр Коробкин, начальник отдела госконтроля и надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания краевого министерства экологии. - Если его здоровью ничего не угрожает, он отправится в дикую природу. В противном случае его заберут в парк флоры и фауны «Роев ручей», где уже живут четыре белых медведя, в том числе и Урсула, которую привезли в Красноярск из Диксона.ФОТО Ирины ЯРИНСКОЙ