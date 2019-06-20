Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39697

20 июня 2019, 10:41



Люди, не мешайте специалистам! «Добренькие» норильчане подвергают опасности и себя, и белого медведя!

Как рассказал сегодня утром Александр Коробкин, начальник отдела госконтроля и надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания краевого министерства экологии, вчера вечером был собрана специальная клетка для поимки белого медведя. Её установили в районе местонахождения хищника, положив приманку, – то, что вкусно и полезно для медведя. Однако незадолго до этого нашёлся гражданин с «активной жизненной позицией», который привёз целый мешок мясных угощений непонятного происхождения. Естественно, поужинав этим, медведь даже не позарился на приманку. Директор парка «Роев ручей» Андрей Горбань призывает норильчан: «Не подкармливайте медвежонка! Не приближайтесь к нему! Дайте нам попробовать сделать свою работу и спасти его». В случае если животное не удастся заманить в клетку, придётся идти на крайнюю меру – усыпление, что нежелательно, учитывая, что для транспортировки медведя снова нужно будет усыпить. Хищник ослаб, он может не выдержать двойную дозу снотворного. Поэтому специалисты и хотят провести необходимое обследование без применения лекарств. Фото Ирины Яринской

Просмотров:270 Со вчерашнего дня в Норильске работает команда красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей». Им предстоит спасти краснокнижное животное. Подобный опыт у краевых зоологов и ветеринаров уже есть. Но сейчас их работе мешают сердобольные горожане. Одни теряют здравый рассудок и пытаются подойти поближе, чтобы сделать «селфи», другие, ещё хуже, подкармливают медведя. Нельзя делать ни то ни другое.Как рассказал сегодня утром Александр Коробкин, начальник отдела госконтроля и надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания краевого министерства экологии, вчера вечером был собрана специальная клетка для поимки белого медведя. Её установили в районе местонахождения хищника, положив приманку, – то, что вкусно и полезно для медведя. Однако незадолго до этого нашёлся гражданин с «активной жизненной позицией», который привёз целый мешок мясных угощений непонятного происхождения. Естественно, поужинав этим, медведь даже не позарился на приманку.Директор парка «Роев ручей» Андрей Горбань призывает норильчан: «Не подкармливайте медвежонка! Не приближайтесь к нему! Дайте нам попробовать сделать свою работу и спасти его».В случае если животное не удастся заманить в клетку, придётся идти на крайнюю меру – усыпление, что нежелательно, учитывая, что для транспортировки медведя снова нужно будет усыпить. Хищник ослаб, он может не выдержать двойную дозу снотворного. Поэтому специалисты и хотят провести необходимое обследование без применения лекарств.Фото Ирины Яринской