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20 июня 2019, 12:21



На ЕГЭ по русскому языку трое норильских 11-классников получили 100 баллов.

В ходе проведения экзамена 1 участник был удалён по причине нарушения порядка проведения ГИА (наличие сотового телефона). Три выпускника из гимназий № 4, 48 и школы № 1 набрали максимальное количество баллов - 100. 80 и более баллов набрали 243 подростка. Средний балл по городу - 65, что выше результатов многих других территорий. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами по этой дисциплине можно подать в своём образовательном учреждении 21 и 24 июня 2019 года. Кроме того, стали известны результаты ЕГЭ по физике. В нём участвовали 311 норильских ребят - 28,3% от общего числа (в прошлом году 27,5%). Экзамен прошёл без нарушений. Минимальный порог в 36 баллов из 100 преодолели 287 выпускников, 24 человека не набрали необходимый минимум. 80 и более баллов набрали 4 выпускника: из школ № 1, № 3 и № 20. Средний балл по городу - 49, что соответствует уровню прошлых лет. Пересдача физики - как предмета по выбору - в текущем году не предусмотрена: только в следующем. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать в образовательном учреждении 21 и 24 июня этого года. Фото Ирины Яринской

Просмотров:198 Напомним, русский язык считается обязательным экзаменом в системе ЕГЭ наравне с математикой. Минимальным порогом, подтверждающим освоение образовательной программы среднего общего образования по обязательным учебным предметам, т. е. достаточным для получения аттестата, признаётся итог в 24 балла. Его преодолели 1267 норильских школьников. Всего же ЕГЭ по русскому языку сдавали 1276 человек.В ходе проведения экзамена 1 участник был удалён по причине нарушения порядка проведения ГИА (наличие сотового телефона).Три выпускника из гимназий № 4, 48 и школы № 1 набрали максимальное количество баллов - 100. 80 и более баллов набрали 243 подростка. Средний балл по городу - 65, что выше результатов многих других территорий. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами по этой дисциплине можно подать в своём образовательном учреждении 21 и 24 июня 2019 года.Кроме того, стали известны результаты ЕГЭ по физике. В нём участвовали 311 норильских ребят - 28,3% от общего числа (в прошлом году 27,5%). Экзамен прошёл без нарушений. Минимальный порог в 36 баллов из 100 преодолели 287 выпускников, 24 человека не набрали необходимый минимум. 80 и более баллов набрали 4 выпускника: из школ № 1, № 3 и № 20. Средний балл по городу - 49, что соответствует уровню прошлых лет. Пересдача физики - как предмета по выбору - в текущем году не предусмотрена: только в следующем. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать в образовательном учреждении 21 и 24 июня этого года.Фото Ирины Яринской