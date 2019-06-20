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20 июня 2019, 12:26



Белый медведь, плутавший под Талнахом, пойман, чувствует себя нормально.

Отловить хищника удалось сегодня в районе 11 часов. Для этого специалистам парка «Роев ручей» пришлось ввести незначительную дозу снотворного, сообщил Александр Коробкин, начальник отдела госконтроля и надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания краевого министерства экологии. После зоологи ввели лекарство, нейтрализующее действие снотворного. - Сейчас животное чувствует себя хорошо, находится на базе местной службы спасения, изолировано от лишнего внимания, - рассказал Александр Коробкин. - Это медведица, на вид ей около года, вес – порядка 200 килограммов. Сегодня её осмотрят норильские ветеринары. Завтра хищника планируют отправить в парк «Роев ручей», поскольку состояние здоровья животного не позволяет выпустить его в дикую природу. Как отмечают специалисты, уже очевидны проблемы с пищеварением – хищник в течение долго времени питался неподходящей пищей. Сегодня в Норильск привезут ещё одну клетку, приспособленную для перевозки животных. В Красноярске медведица будет полностью обследована, пройдет необходимое лечение и курс реабилитации. Фото "Заполярной правды"

Просмотров:369 Отловить хищника удалось сегодня в районе 11 часов. Для этого специалистам парка «Роев ручей» пришлось ввести незначительную дозу снотворного, сообщил Александр Коробкин, начальник отдела госконтроля и надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания краевого министерства экологии. После зоологи ввели лекарство, нейтрализующее действие снотворного.- Сейчас животное чувствует себя хорошо, находится на базе местной службы спасения, изолировано от лишнего внимания, - рассказал Александр Коробкин. - Это медведица, на вид ей около года, вес – порядка 200 килограммов. Сегодня её осмотрят норильские ветеринары.Завтра хищника планируют отправить в парк «Роев ручей», поскольку состояние здоровья животного не позволяет выпустить его в дикую природу. Как отмечают специалисты, уже очевидны проблемы с пищеварением – хищник в течение долго времени питался неподходящей пищей.Сегодня в Норильск привезут ещё одну клетку, приспособленную для перевозки животных. В Красноярске медведица будет полностью обследована, пройдет необходимое лечение и курс реабилитации.Фото "Заполярной правды"