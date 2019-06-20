Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39700

20 июня 2019, 12:39



Руководители норильских медучреждений ответят на вопросы горожан на традиционной встрече.

Подобные встречи проводятся регулярно в соответствии с приказом минздрава региона. Ответ держат руководители поликлиник и больниц города, а также территориального отдела в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:188 Она пройдёт 26 июня в библиотеке на Ленинском проспекте, 20а. Побывать на ней и расспросить главных врачей о доступности и качестве оказания медицинской помощи, работе подведомственных им лечебниц могут все желающие. Начало в 17.00.Подобные встречи проводятся регулярно в соответствии с приказом минздрава региона. Ответ держат руководители поликлиник и больниц города, а также территориального отдела в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края.Фото Владимира Макушкина