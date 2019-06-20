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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:00 В преддверии сессии горсовета депутаты обсудили на комиссии по городскому хозяйству изменения в муниципальные программы.
17:29 Завтра белая медведица из Норильска отправится в Красноярск. К встрече краснокнижного гостя там готовы.
16:15 Служба занятости представила самые высокооплачиваемые вакансии в Красноярском крае. Норильская компания на первом месте.
15:49 Прогулки по Ленинскому хоть до самого утра. Город готовится к выпускным вечерам.
15:32 Самые большие сложности с «мусорной» реформой на севере Красноярского края.
15:02 Норильские выпускники готовятся отпраздновать одно из важных событий в жизни. Отличники начнут принимать поздравления уже завтра.
12:39 Руководители норильских медучреждений ответят на вопросы горожан на традиционной встрече.
12:26 Белый медведь, плутавший под Талнахом, пойман, чувствует себя нормально.
12:21 На ЕГЭ по русскому языку трое норильских 11-классников получили 100 баллов.
10:41 Люди, не мешайте специалистам! «Добренькие» норильчане подвергают опасности и себя, и белого медведя!
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