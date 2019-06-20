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20 июня 2019, 15:02

Норильские выпускники готовятся отпраздновать одно из важных событий в жизни. Отличники начнут принимать поздравления уже завтра.


21 июня в Городском центре культуры пройдёт традиционная церемония чествования лучших выпускников образовательных учреждений Норильска. Вот уже более десяти лет накануне выпускных вечеров отличники обучения удостаиваются особого внимания.
Перед началом награждения лучших из лучших приглашают в импровизированный летний лагерь, где каждого ждёт подарок – мягкая игрушка как символ прощания со школой и детством. Здесь же девушкам и парням, проявившим себя в интеллектуальных конкурсах, мероприятиях муниципального и регионального уровней, вручают дипломы от норильского управления образования. В этом году наград за добросовестное отношение к учёбе, высокие результаты в интеллектуальных проектах и активную жизненную позицию отмечены более 60 молодых людей.
Праздничная программа с участием первых лиц города и творческих коллективов пройдёт на большой сцене ГЦК. В этом году аттестаты с отличием получат 113 выпускников. Те из них, у кого по всем учебным предметам полугодовые, годовые и итоговые отметки за каждый год обучения – отлично, также поощрены именной премией главы Норильска.

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    Список новостей

 20 июня 2019 
18:00   В преддверии сессии горсовета депутаты обсудили на комиссии по городскому хозяйству изменения в муниципальные программы. 17:29   Завтра белая медведица из Норильска отправится в Красноярск. К встрече краснокнижного гостя там готовы.
16:15   Служба занятости представила самые высокооплачиваемые вакансии в Красноярском крае. Норильская компания на первом месте. 15:49   Прогулки по Ленинскому хоть до самого утра. Город готовится к выпускным вечерам.
15:32   Самые большие сложности с «мусорной» реформой на севере Красноярского края. 15:02   Норильские выпускники готовятся отпраздновать одно из важных событий в жизни. Отличники начнут принимать поздравления уже завтра.
12:39   Руководители норильских медучреждений ответят на вопросы горожан на традиционной встрече. 12:26   Белый медведь, плутавший под Талнахом, пойман, чувствует себя нормально.
12:21   На ЕГЭ по русскому языку трое норильских 11-классников получили 100 баллов. 10:41   Люди, не мешайте специалистам! «Добренькие» норильчане подвергают опасности и себя, и белого медведя!

 19 июня 2019 
19:08   Операция по спасению краснокнижного хищника. 18:10   Татьяна Шульгина: «Проводить анализ качества воды может только Роспотребнадзор».
17:38   На развитие образования, культуры и туризма в Норильске выделены дополнительные деньги. 16:50   Среди команд ТОШ прошли соревнования по кроссфиту.
16:12   Сибирский федеральный университет теперь не входит в мировой рейтинг вузов. 15:49   На норильских автодорогах меняют опоры наружного освещения.
15:27   Военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера» принял новую смену. 14:25   Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса идёт по графику. Объект планируется открыть следующим летом.
14:13   В «Норникеле» стартовала корпоративная программа развития руководителей «По пути эффективности». 14:05   Почти миллион обращений поступило на прямую линию с Владимиром Путиным. Спецпрограмма выйдет в прямом эфире уже завтра.
12:45   В Норильске может появится вытрезвитель. Депутаты Заксобрания поддерживают инициативу краевой полиции. 11:39   Норильчанка София Морозова стала обладательницей сертификата на бесплатный полёт.
10:51   Министр культуры края Аркадий Зинов назначил Виктора Афендикова новым директором Норильского колледжа искусств.

 18 июня 2019 
18:59   Белый медведь в Норильске: продолжение истории. 16:35   «Северные» вопросы обсудили на заседании президиума правительства региона.
16:15   Стратегию развития Арктической зоны России обсудили на выездном заседании Совета по Арктике и Антарктике. 15:59   22 июня во всех районах Норильска пройдут мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби.
14:54   Юные норильчане вернулись из международного детского лагеря «Артек». 14:30   Таймыр и Якутия договорились о сотрудничестве.
14:06   В девятых классах подводят итоги обязательной итоговой аттестации. 12:54   Вечный огонь временно отключён. На площади Памяти Героев начался капитальный ремонт.
09:35   Музей Норильска и фотоклуб «Таймыр» принимают до 1 июля заявки на участие в ежегодной городской фотовыставке «ТаймырФотоГода-2019» . 09:28   Выставка-продажа картин в помощь норильскому художнику Юрию Афонову будет продолжена до 5 июля.

 17 июня 2019 
20:54   Белый медведь бродит по окрестностям Норильска в поисках пищи. Фотографу "Заполярки" удалось сделать уникальные кадры. 18:21   В минувшие выходные в Москве прошёл большой спортивный праздник - XXX Всероссийский олимпийский день, в котором «Норникель» принял активное участие.
18:06   На автодороге Норильск - Талнах начался третий, заключительный этап ремонта. 17:50   В художественной галерее открылась выставка известной таймырской художницы Людмилы Гесслер.
16:49   Выпускники Норильского колледжа искусств подготовили новые спектакли об истории нашего города. 16:10   Более 50 норильчан участвуют в третьем Заполярном фестивале ГТО.
16:09   Южный фестиваль откроют норильчане. Артисты Заполярного театра драмы улетели сегодня в Геленджик на Международный театральный фестиваль «Кварталы искусств». 16:06   У футбольного клуба «Енисей» новый главный тренер. Им стал Александр Алексеев, ранее работавший с молодёжной командой.
16:04   Из Норильска в Москву за три тысячи рублей. Авиакомпания S7 снизила цены на авиабилеты по субсидированным тарифам. 14:43   В Норильске стартовал турнир с участием лучших шашистов города.
14:16   Вчера под Талнахом был замечен белый медведь. 14:08   Более 100 пьяных водителей задержаны в Норильске с начала года. Один из них - в минувшие выходные.
12:49   Глава Норильска Ринат Ахметчин поздравил медработников города. 11:37   Началось промышленное освоение Пайяхского месторождения.
10:26   В публичной библиотеке презентуют «Энциклопедию романа «Два капитана».

 14 июня 2019 
19:00   В Норильске продолжается ремонт кровель жилых домов. 17:07   На каникулы Заполярный театр драмы выйдет 30 июня.




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