Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39701

20 июня 2019, 15:02



Норильские выпускники готовятся отпраздновать одно из важных событий в жизни. Отличники начнут принимать поздравления уже завтра.

Перед началом награждения лучших из лучших приглашают в импровизированный летний лагерь, где каждого ждёт подарок – мягкая игрушка как символ прощания со школой и детством. Здесь же девушкам и парням, проявившим себя в интеллектуальных конкурсах, мероприятиях муниципального и регионального уровней, вручают дипломы от норильского управления образования. В этом году наград за добросовестное отношение к учёбе, высокие результаты в интеллектуальных проектах и активную жизненную позицию отмечены более 60 молодых людей. Праздничная программа с участием первых лиц города и творческих коллективов пройдёт на большой сцене ГЦК. В этом году аттестаты с отличием получат 113 выпускников. Те из них, у кого по всем учебным предметам полугодовые, годовые и итоговые отметки за каждый год обучения – отлично, также поощрены именной премией главы Норильска.

Просмотров:172 21 июня в Городском центре культуры пройдёт традиционная церемония чествования лучших выпускников образовательных учреждений Норильска. Вот уже более десяти лет накануне выпускных вечеров отличники обучения удостаиваются особого внимания.Перед началом награждения лучших из лучших приглашают в импровизированный летний лагерь, где каждого ждёт подарок – мягкая игрушка как символ прощания со школой и детством. Здесь же девушкам и парням, проявившим себя в интеллектуальных конкурсах, мероприятиях муниципального и регионального уровней, вручают дипломы от норильского управления образования. В этом году наград за добросовестное отношение к учёбе, высокие результаты в интеллектуальных проектах и активную жизненную позицию отмечены более 60 молодых людей.Праздничная программа с участием первых лиц города и творческих коллективов пройдёт на большой сцене ГЦК. В этом году аттестаты с отличием получат 113 выпускников. Те из них, у кого по всем учебным предметам полугодовые, годовые и итоговые отметки за каждый год обучения – отлично, также поощрены именной премией главы Норильска.