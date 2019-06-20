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20 июня 2019, 15:32



Самые большие сложности с «мусорной» реформой на севере Красноярского края.

Руководитель Красноярского края Александр Усс обсудил на Губернаторском совете реформу в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Напомним, что с 1 января 2019 года Красноярский край перешёл на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Об итогах реализации реформы в первом полугодии доложил министр экологии и рационального природопользования региона Павел Корчашкин. Он отметил, что реформа стартовала в 15 из 19 технологических зон, и самые большие сложности на севере региона. Здесь из-за транспортной труднодоступности, удалённости населённых пунктов друг от друга и недостатка соответствующей инфраструктуры переход на новую систему обращения с ТКО сильно осложнён, а где-то не осуществлён. Помимо этого есть вопросы при формировании тарифов на вывоз мусора и ликвидации несанкционированных свалок. Сейчас в крае действуют 33 полигона ТКО, в планах - до 2024 года построить ещё 19 объектов, сообщается на официальном портале Красноярского края. Рассматривается вопрос приобретения мусоросжигательных комплексов для северных территорий. На краевом уровне формируется механизм финансовой поддержки муниципальных образований для ликвидации стихийных мусорок. Также Павел Корчашкин отметил, что до конца года будет пересмотрена норма накопления. От руководителей муниципалитетов также прозвучал ряд предложений, касающихся совершенствования законодательства в сфере обращения с ТКО, создания системы представительств региональных операторов в муниципальных образованиях для более оперативного и качественного решения проблемных моментов. Как отметил губернатор, инициативы носят конкретный и чёткий характер и поручил профильному ведомству учесть их в дальнейшей работе. В завершении заседания Александр Усс обозначил важность проведения на местах разъяснительной работы с жителями региона: - Качество и своевременность разъяснительной работы с населением - одна из серьёзнейших проблем в сфере «мусорной реформы». Хочу обратить внимание на необходимость полного и оперативного информирования жителей о той работе, которая ведётся на всех уровнях власти: на краевом и муниципальном. Эту работу необходимо выводить на новое качество. Разумное предложение прозвучало сегодня о том, что необходимо поручить всем региональным операторам назначить в каждом муниципальном районе и городском округе представителя, ответственного за оперативное реагирование на вопросы, жалобы и предложения граждан. Резюмируя итоги Губернаторского совета, глава региона подчеркнул, что за первое полугодие острые противоречия, возникшие в результате перехода на новую систему обращения с ТКО, в крае удалось разрешить. В течение года необходимо нормализовать ситуацию и приступать к решению более трудоёмких и стратегических задач. Фото Вадима Кофмана. Источник: krskstate.ru

Просмотров:158 Руководитель Красноярского края Александр Усс обсудил на Губернаторском совете реформу в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Напомним, что с 1 января 2019 года Красноярский край перешёл на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Об итогах реализации реформы в первом полугодии доложил министр экологии и рационального природопользования региона Павел Корчашкин. Он отметил, что реформа стартовала в 15 из 19 технологических зон, и самые большие сложности на севере региона. Здесь из-за транспортной труднодоступности, удалённости населённых пунктов друг от друга и недостатка соответствующей инфраструктуры переход на новую систему обращения с ТКО сильно осложнён, а где-то не осуществлён. Помимо этого есть вопросы при формировании тарифов на вывоз мусора и ликвидации несанкционированных свалок.Сейчас в крае действуют 33 полигона ТКО, в планах - до 2024 года построить ещё 19 объектов, сообщается на официальном портале Красноярского края. Рассматривается вопрос приобретения мусоросжигательных комплексов для северных территорий. На краевом уровне формируется механизм финансовой поддержки муниципальных образований для ликвидации стихийных мусорок. Также Павел Корчашкин отметил, что до конца года будет пересмотрена норма накопления.От руководителей муниципалитетов также прозвучал ряд предложений, касающихся совершенствования законодательства в сфере обращения с ТКО, создания системы представительств региональных операторов в муниципальных образованиях для более оперативного и качественного решения проблемных моментов. Как отметил губернатор, инициативы носят конкретный и чёткий характер и поручил профильному ведомству учесть их в дальнейшей работе.В завершении заседания Александр Усс обозначил важность проведения на местах разъяснительной работы с жителями региона:- Качество и своевременность разъяснительной работы с населением - одна из серьёзнейших проблем в сфере «мусорной реформы». Хочу обратить внимание на необходимость полного и оперативного информирования жителей о той работе, которая ведётся на всех уровнях власти: на краевом и муниципальном. Эту работу необходимо выводить на новое качество. Разумное предложение прозвучало сегодня о том, что необходимо поручить всем региональным операторам назначить в каждом муниципальном районе и городском округе представителя, ответственного за оперативное реагирование на вопросы, жалобы и предложения граждан.Резюмируя итоги Губернаторского совета, глава региона подчеркнул, что за первое полугодие острые противоречия, возникшие в результате перехода на новую систему обращения с ТКО, в крае удалось разрешить. В течение года необходимо нормализовать ситуацию и приступать к решению более трудоёмких и стратегических задач.Фото Вадима Кофмана. Источник: krskstate.ru