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20 июня 2019, 15:49



Прогулки по Ленинскому хоть до самого утра. Город готовится к выпускным вечерам.

По традиции нарядные выпускники в сопровождении учителей и родителей или без, большими или маленькими, но очень дружными компаниями прогуливаются по Ленинскому проспекту. Этот год не станет исключением. С шести часов вечера 23 июня до самого утра 24 июня Ленинский проспект и улицу Севастопольскую полностью закроют для движения транспорта. Вместе с тем норильские полицейские усилят охрану общественного порядка. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:178 Торжественные мероприятия с вручением аттестатов и праздничные вечера в честь окончания школы пройдут в воскресенье, 23 июня. В 2019 году среднее общее образование завершили 1282 человека. Образовательные учреждения уже подготовились к красивому расставанию со своими выпускниками, а родители постарались, чтобы этот день стал для их детей ярким и весёлым событием.По традиции нарядные выпускники в сопровождении учителей и родителей или без, большими или маленькими, но очень дружными компаниями прогуливаются по Ленинскому проспекту. Этот год не станет исключением. С шести часов вечера 23 июня до самого утра 24 июня Ленинский проспект и улицу Севастопольскую полностью закроют для движения транспорта. Вместе с тем норильские полицейские усилят охрану общественного порядка.Фото Владимира Макушкина