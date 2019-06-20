Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39704

20 июня 2019, 16:15



Служба занятости представила самые высокооплачиваемые вакансии в Красноярском крае. Норильская компания на первом месте.

Самую высокую зарплату предлагает норильская организация «Норд-Даймонд» главному инженеру – 150 тысяч рублей. 100 тысяч готов платить «КрасноярскИнвест» директору предприятия, почти 92 тысячи может получить программист, устроившись в «Приангарский ЛПК» Кежемского района. Среди вакансий рабочих наибольший заработок у машиниста автогрейдера в «Полюс Красноярск» - 128,4 тысячи рублей, моториста цементировочного агрегата в компании «Сервисное обслуживание логистики и транспорта» - почти 92 тысячи, монтажника гидроагрегатов в дивногорской «ГЭС-инжиниринг» - 80 тысяч. Ознакомиться с краевым банком вакансий службы занятости населения можно в информационно-аналитической системе «Работа в России», а также обратившись в ближайший центр занятости населения. Фото SYL.ru

Просмотров:165 По информации Агентства труда и занятости населения региона сегодня в краевом банке вакансий службы занятости населения содержатся сведения о 44,6 тысячи вакансий с постоянным характером работы.Самую высокую зарплату предлагает норильская организация «Норд-Даймонд» главному инженеру – 150 тысяч рублей. 100 тысяч готов платить «КрасноярскИнвест» директору предприятия, почти 92 тысячи может получить программист, устроившись в «Приангарский ЛПК» Кежемского района.Среди вакансий рабочих наибольший заработок у машиниста автогрейдера в «Полюс Красноярск» - 128,4 тысячи рублей, моториста цементировочного агрегата в компании «Сервисное обслуживание логистики и транспорта» - почти 92 тысячи, монтажника гидроагрегатов в дивногорской «ГЭС-инжиниринг» - 80 тысяч.Ознакомиться с краевым банком вакансий службы занятости населения можно в информационно-аналитической системе «Работа в России», а также обратившись в ближайший центр занятости населения.Фото SYL.ru