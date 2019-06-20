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20 июня 2019, 17:29

Завтра белая медведица из Норильска отправится в Красноярск. К встрече краснокнижного гостя там готовы.


Отловить медведицу удалось сегодня утром в районе талнахского полигона твёрдых коммунальных отходов.
- Среди куч мусора медведица выбрала широкую полосу ещё не растаявшего снега и улеглась там. Было видно, что зверь утомлён, плюсовые температуры ему в тягость, и он пытается зарыться в снег. Рядом с животным лежали несколько пакетов с мясом, которые по мнению заведующего отделом парка флоры и фауны «Роев ручей» Олега Кокорева, принёс кто-то из зевак-доброхотов, несколько дней толкавшихся вокруг медведя. Это помешало поимке хищника, ведь зоологи планировали заманить его в клетку на приманку, - рассказал внештатный фотограф «Заполярной Правды» Денис Кожевников.
Так как животное оказалось сытым и на рыбные консервы в клетке не реагировало, зоологи приняли решение иммобилизовать зверя: сделали усыпляющий укол, перетащили его в клетку, а затем дали ему антидот. Через полчаса медведица проснулась.
- Когда мы её увидели, стало понятно, что животное находится в состоянии стресса из-за непривычной обстановки и большого количества людей вокруг. Медведица несколько дней промышляла на свалке, употребление испорченных продуктов послужило причиной нарушения функции желудочно–кишечного тракта, попросту - диареи. Для животных это состояние опасное, необходимо лечение, - сообщил ветеринарный врач парка «Роев ручей» Георгий Белянин.
- Иммобилизация прошла успешно, медведица подпустила к себе на 25 метров, я выстрелил из дистанционного инъектора дротиком с лекарством, она сразу легла. Поместили в транспортную клетку, осмотрели, сейчас уже полностью вышла из наркоза, сидит, ждёт отправления, - добавил зоолог Олег Кокарев.
- Медведица в клетке вела себя чрезвычайно спокойно. Пока временное жилище везли на базу службы спасения и сгружали с машины в ангаре, она не издала ни звука и никак не обнаружила беспокойство, - поделился наблюдениями Денис Кожевников.
Хищника решено отправить в красноярский парк «Роев ручей», поскольку состояние здоровья животного не позволяет выпустить его в дикую природу.
В парке к встрече медведицы готовы. Для неё подготовлен вольер в карантинном отделе, в полной готовности и ветеринарная клиника со всеми врачами и оборудованием. В Красноярске медведица будет тщательно обследована, пройдёт необходимое лечение и курс реабилитации.
Фото Дениса Кожевникова / "Заполярная Правда"

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    Список новостей

 20 июня 2019 
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15:32   Самые большие сложности с «мусорной» реформой на севере Красноярского края. 15:02   Норильские выпускники готовятся отпраздновать одно из важных событий в жизни. Отличники начнут принимать поздравления уже завтра.
12:39   Руководители норильских медучреждений ответят на вопросы горожан на традиционной встрече. 12:26   Белый медведь, плутавший под Талнахом, пойман, чувствует себя нормально.
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14:13   В «Норникеле» стартовала корпоративная программа развития руководителей «По пути эффективности». 14:05   Почти миллион обращений поступило на прямую линию с Владимиром Путиным. Спецпрограмма выйдет в прямом эфире уже завтра.
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 18 июня 2019 
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14:06   В девятых классах подводят итоги обязательной итоговой аттестации. 12:54   Вечный огонь временно отключён. На площади Памяти Героев начался капитальный ремонт.
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 17 июня 2019 
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16:09   Южный фестиваль откроют норильчане. Артисты Заполярного театра драмы улетели сегодня в Геленджик на Международный театральный фестиваль «Кварталы искусств». 16:06   У футбольного клуба «Енисей» новый главный тренер. Им стал Александр Алексеев, ранее работавший с молодёжной командой.
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14:16   Вчера под Талнахом был замечен белый медведь. 14:08   Более 100 пьяных водителей задержаны в Норильске с начала года. Один из них - в минувшие выходные.
12:49   Глава Норильска Ринат Ахметчин поздравил медработников города. 11:37   Началось промышленное освоение Пайяхского месторождения.
10:26   В публичной библиотеке презентуют «Энциклопедию романа «Два капитана».

 14 июня 2019 
19:00   В Норильске продолжается ремонт кровель жилых домов. 17:07   На каникулы Заполярный театр драмы выйдет 30 июня.




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