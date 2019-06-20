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20 июня 2019, 17:29



Завтра белая медведица из Норильска отправится в Красноярск. К встрече краснокнижного гостя там готовы.

- Среди куч мусора медведица выбрала широкую полосу ещё не растаявшего снега и улеглась там. Было видно, что зверь утомлён, плюсовые температуры ему в тягость, и он пытается зарыться в снег. Рядом с животным лежали несколько пакетов с мясом, которые по мнению заведующего отделом парка флоры и фауны «Роев ручей» Олега Кокорева, принёс кто-то из зевак-доброхотов, несколько дней толкавшихся вокруг медведя. Это помешало поимке хищника, ведь зоологи планировали заманить его в клетку на приманку, - рассказал внештатный фотограф «Заполярной Правды» Денис Кожевников. Так как животное оказалось сытым и на рыбные консервы в клетке не реагировало, зоологи приняли решение иммобилизовать зверя: сделали усыпляющий укол, перетащили его в клетку, а затем дали ему антидот. Через полчаса медведица проснулась. - Когда мы её увидели, стало понятно, что животное находится в состоянии стресса из-за непривычной обстановки и большого количества людей вокруг. Медведица несколько дней промышляла на свалке, употребление испорченных продуктов послужило причиной нарушения функции желудочно–кишечного тракта, попросту - диареи. Для животных это состояние опасное, необходимо лечение, - сообщил ветеринарный врач парка «Роев ручей» Георгий Белянин. - Иммобилизация прошла успешно, медведица подпустила к себе на 25 метров, я выстрелил из дистанционного инъектора дротиком с лекарством, она сразу легла. Поместили в транспортную клетку, осмотрели, сейчас уже полностью вышла из наркоза, сидит, ждёт отправления, - добавил зоолог Олег Кокарев. - Медведица в клетке вела себя чрезвычайно спокойно. Пока временное жилище везли на базу службы спасения и сгружали с машины в ангаре, она не издала ни звука и никак не обнаружила беспокойство, - поделился наблюдениями Денис Кожевников. Хищника решено отправить в красноярский парк «Роев ручей», поскольку состояние здоровья животного не позволяет выпустить его в дикую природу. В парке к встрече медведицы готовы. Для неё подготовлен вольер в карантинном отделе, в полной готовности и ветеринарная клиника со всеми врачами и оборудованием. В Красноярске медведица будет тщательно обследована, пройдёт необходимое лечение и курс реабилитации. Фото Дениса Кожевникова / "Заполярная Правда"

Просмотров:171 Отловить медведицу удалось сегодня утром в районе талнахского полигона твёрдых коммунальных отходов.- Среди куч мусора медведица выбрала широкую полосу ещё не растаявшего снега и улеглась там. Было видно, что зверь утомлён, плюсовые температуры ему в тягость, и он пытается зарыться в снег. Рядом с животным лежали несколько пакетов с мясом, которые по мнению заведующего отделом парка флоры и фауны «Роев ручей» Олега Кокорева, принёс кто-то из зевак-доброхотов, несколько дней толкавшихся вокруг медведя. Это помешало поимке хищника, ведь зоологи планировали заманить его в клетку на приманку, - рассказал внештатный фотограф «Заполярной Правды» Денис Кожевников.Так как животное оказалось сытым и на рыбные консервы в клетке не реагировало, зоологи приняли решение иммобилизовать зверя: сделали усыпляющий укол, перетащили его в клетку, а затем дали ему антидот. Через полчаса медведица проснулась.- Когда мы её увидели, стало понятно, что животное находится в состоянии стресса из-за непривычной обстановки и большого количества людей вокруг. Медведица несколько дней промышляла на свалке, употребление испорченных продуктов послужило причиной нарушения функции желудочно–кишечного тракта, попросту - диареи. Для животных это состояние опасное, необходимо лечение, - сообщил ветеринарный врач парка «Роев ручей» Георгий Белянин.- Иммобилизация прошла успешно, медведица подпустила к себе на 25 метров, я выстрелил из дистанционного инъектора дротиком с лекарством, она сразу легла. Поместили в транспортную клетку, осмотрели, сейчас уже полностью вышла из наркоза, сидит, ждёт отправления, - добавил зоолог Олег Кокарев.- Медведица в клетке вела себя чрезвычайно спокойно. Пока временное жилище везли на базу службы спасения и сгружали с машины в ангаре, она не издала ни звука и никак не обнаружила беспокойство, - поделился наблюдениями Денис Кожевников.Хищника решено отправить в красноярский парк «Роев ручей», поскольку состояние здоровья животного не позволяет выпустить его в дикую природу.В парке к встрече медведицы готовы. Для неё подготовлен вольер в карантинном отделе, в полной готовности и ветеринарная клиника со всеми врачами и оборудованием. В Красноярске медведица будет тщательно обследована, пройдёт необходимое лечение и курс реабилитации.Фото Дениса Кожевникова / "Заполярная Правда"