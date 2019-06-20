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20 июня 2019, 18:00



В преддверии сессии горсовета депутаты обсудили на комиссии по городскому хозяйству изменения в муниципальные программы.

В связи с корректировкой программы «Развитие транспортной системы» появились средства на содержание автодорог. Прежде всего, речь идёт о заключении контракта с региональным оператором по сбору и транспортировке твёрдых коммунальных отходов, обустройстве автобусной остановки на улице Дудинской и архитектурной подсветке двух мозаичных панно на домах на улице Комсомольской. Кроме того, существенные изменения претерпит программа «Реформирование и модернизация жилищно–коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». В частности, предлагается исключить 5,1 млн рублей, запланированных на ремонт фасада жилого дома на Солнечном проезде, 10: конкурс по отбору подрядной организации не состоялся, эти работы перенесены на 2020 год. В то же время в программу планируется включить работы по утеплению фасада дома № 14 на улице Бауманской: в связи с многочисленными обращениями жителей на эти цели выделено 2,2 млн рублей. Уточнены объёмы работ и финансирования по ремонту фасадов домов на улице Комсомольской, 43а (увеличение на 1,2 млн рублей), и Горняков, 15 (уменьшение примерно на 1 млн). Также из программы предлагается исключить около 3 млн рублей, запланированных на ремонты балочных перекрытий в двух квартирах, которые не освобождены жильцами. По результатам проведённых конкурсов ремонты металлических кровель по адресам: ул. Б. Хмельницкого, 17, и ул. Кирова, 25 и 29, обойдутся бюджету на 2,5 млн рублей дешевле, как и ремонт мягкой кровли на ул. Югославской, 38, — на 800 тысяч рублей. Чуть более 5 млн рублей планируется дополнительно выделить на замену лифтов во втором подъезде дома № 15 на ул. Федоровского и в первом подъезде на ул. Первомайской, 2. На 16,8 млн рублей снизится финансирование ремонтов систем тепло– и водоснабжения. Благодаря конкурсному отбору в этом году почти на 13 млн дешевле обойдутся ремонты муниципальных квартир. Также благодаря дополнительным средствам из краевого бюджета предложено скорректировать и суммы, выделенные на ремонт муниципальных объектов. Как сообщил руководитель управления капитальных ремонтов и строительства Дмитрий Самородов, за 4,5 млн рублей планируется отремонтировать кровлю в кайерканской школе № 40. В детском саду «Земляничка» за счёт гранта в размере 3,2 млн рублей заменят оконные блоки. В учебном корпусе школы–интерната № 2 запланирован ремонт лестничных клеток, спортзала и галереи. Во Дворце спорта «Арктика» за 7,5 млн рублей отремонтируют зал хореографии и манежа. Кроме того, ряд корректировок связан с дополнительными расходами по устранению предписаний надзорных и контролирующих органов, а также с экономией в результате проведённых конкурсных процедур и выделения дополнительных средств на расходы по неучтённым объёмам работ. С предложенными корректировками депутаты согласились. Окончательное решение будет принято на очередной сессии городского Совета, которая состоится 25 июня. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:137 Благодаря поступлению дополнительных средств из краевого и федерального бюджетов на предоставление субсидий молодым семьям в текущем году 16 норильских семей смогут улучшить свои жилищные условия. Объём финансирования из местного бюджета составит 2,4 млн рублей, 2,9 млн рублей поступит из краевого и 1,7 млн рублей — из федерального бюджета.В связи с корректировкой программы «Развитие транспортной системы» появились средства на содержание автодорог. Прежде всего, речь идёт о заключении контракта с региональным оператором по сбору и транспортировке твёрдых коммунальных отходов, обустройстве автобусной остановки на улице Дудинской и архитектурной подсветке двух мозаичных панно на домах на улице Комсомольской.Кроме того, существенные изменения претерпит программа «Реформирование и модернизация жилищно–коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». В частности, предлагается исключить 5,1 млн рублей, запланированных на ремонт фасада жилого дома на Солнечном проезде, 10: конкурс по отбору подрядной организации не состоялся, эти работы перенесены на 2020 год. В то же время в программу планируется включить работы по утеплению фасада дома № 14 на улице Бауманской: в связи с многочисленными обращениями жителей на эти цели выделено 2,2 млн рублей. Уточнены объёмы работ и финансирования по ремонту фасадов домов на улице Комсомольской, 43а (увеличение на 1,2 млн рублей), и Горняков, 15 (уменьшение примерно на 1 млн). Также из программы предлагается исключить около 3 млн рублей, запланированных на ремонты балочных перекрытий в двух квартирах, которые не освобождены жильцами.По результатам проведённых конкурсов ремонты металлических кровель по адресам: ул. Б. Хмельницкого, 17, и ул. Кирова, 25 и 29, обойдутся бюджету на 2,5 млн рублей дешевле, как и ремонт мягкой кровли на ул. Югославской, 38, — на 800 тысяч рублей. Чуть более 5 млн рублей планируется дополнительно выделить на замену лифтов во втором подъезде дома № 15 на ул. Федоровского и в первом подъезде на ул. Первомайской, 2. На 16,8 млн рублей снизится финансирование ремонтов систем тепло– и водоснабжения. Благодаря конкурсному отбору в этом году почти на 13 млн дешевле обойдутся ремонты муниципальных квартир.Также благодаря дополнительным средствам из краевого бюджета предложено скорректировать и суммы, выделенные на ремонт муниципальных объектов. Как сообщил руководитель управления капитальных ремонтов и строительства Дмитрий Самородов, за 4,5 млн рублей планируется отремонтировать кровлю в кайерканской школе № 40. В детском саду «Земляничка» за счёт гранта в размере 3,2 млн рублей заменят оконные блоки. В учебном корпусе школы–интерната № 2 запланирован ремонт лестничных клеток, спортзала и галереи. Во Дворце спорта «Арктика» за 7,5 млн рублей отремонтируют зал хореографии и манежа.Кроме того, ряд корректировок связан с дополнительными расходами по устранению предписаний надзорных и контролирующих органов, а также с экономией в результате проведённых конкурсных процедур и выделения дополнительных средств на расходы по неучтённым объёмам работ. С предложенными корректировками депутаты согласились. Окончательное решение будет принято на очередной сессии городского Совета, которая состоится 25 июня.Фото Владимира Макушкина