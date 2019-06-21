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21 июня 2019, 10:22



Солисты норильского ансамбля «Болеро» приняли участие в турнире «Летние ритмы» и стали его призёрами.

Честь Норильска на традиционном российском турнире по спортивным танцам «Летние ритмы» в Красноярске защищали солисты ансамбля спортивного бального танца «Болеро» Казаков Илья и Черепанова Алёна. - В этом году танцоры из Норильска показали высокий уровень подготовки, хорошую спортивную форму и прекрасный эмоциональный настрой, который помог им завоевать призовые места на турнире, - отметил главный судьи соревнований Антон Колегов. По итогам конкурса наши танцоры завоевали третье место в трёх номинациях. Кроме того, ребята приняли участие ещё в одном красноярском городском турнире по спортивным танцам «Ступени мастерства», где стали призёрами в европейской и латиноамериканской программах. Фото с сайта Городского центра культуры

Просмотров:193 Честь Норильска на традиционном российском турнире по спортивным танцам «Летние ритмы» в Красноярске защищали солисты ансамбля спортивного бального танца «Болеро» Казаков Илья и Черепанова Алёна.- В этом году танцоры из Норильска показали высокий уровень подготовки, хорошую спортивную форму и прекрасный эмоциональный настрой, который помог им завоевать призовые места на турнире, - отметил главный судьи соревнований Антон Колегов.По итогам конкурса наши танцоры завоевали третье место в трёх номинациях.Кроме того, ребята приняли участие ещё в одном красноярском городском турнире по спортивным танцам «Ступени мастерства», где стали призёрами в европейской и латиноамериканской программах.Фото с сайта Городского центра культуры