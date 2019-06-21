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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:24 22 июня - день памяти известного арктического путешественника, горноспасателя и барда, почётного гражданина города Норильска Василия Рыжкова.
16:51 В России приняли закон о компенсации ипотеки многодетным семьям.
16:19 В Москве презентовали инвестиционные проекты «Енисейской Сибири» посольствам иностранных государств, представительствам субъектов РФ и бизнес-сообществу.
16:08 Молодая норильчанка «перевела» мошеннице около 50 тысяч рублей.
15:44 Енисейское речное пароходство начинает доставку грузов в Норильск.
14:57 На дороги Норильска выходит скрытый патруль.
14:20 Закончились похождения белого медведя в Норильске.
13:29 Муниципальное имущество будут продавать на электронных площадках.
10:37 Норильчанин подозревается в участии в незаконных вооруженных формированиях, действующих на территории Сирии.
10:22 Солисты норильского ансамбля «Болеро» приняли участие в турнире «Летние ритмы» и стали его призёрами.
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