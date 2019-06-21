Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39708

21 июня 2019, 10:37



Норильчанин подозревается в участии в незаконных вооруженных формированиях, действующих на территории Сирии.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило в отношении жителя Норильска уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации), сообщается на официальном портале ведомства. По результатам проведенных следственных действий в Норильске и Москве следствие установило, что с октября 2014 года по февраль 2015-го на территории Сирийской Арабской Республики подозреваемый состоял в международной террористической организации «Исламское Государство», деятельность которой запрещена на территории России. В связи с тяжестью совершённого преступления следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливается роль и конкретные действия, совершённые подозреваемым, проверяется его причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом, в том числе к финансированию терроризма, кроме того, принимаются активные меры для установления других участников преступления. Фото с сайта Следственного комитета РФ

Просмотров:230 Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило в отношении жителя Норильска уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации), сообщается на официальном портале ведомства.По результатам проведенных следственных действий в Норильске и Москве следствие установило, что с октября 2014 года по февраль 2015-го на территории Сирийской Арабской Республики подозреваемый состоял в международной террористической организации «Исламское Государство», деятельность которой запрещена на территории России. В связи с тяжестью совершённого преступления следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время устанавливается роль и конкретные действия, совершённые подозреваемым, проверяется его причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом, в том числе к финансированию терроризма, кроме того, принимаются активные меры для установления других участников преступления.Фото с сайта Следственного комитета РФ