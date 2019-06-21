Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39709

21 июня 2019, 13:29



Муниципальное имущество будут продавать на электронных площадках.

Соответствующие изменения планируется внести в действующие местные нормативные акты о порядке приватизации и продажи на аукционе муниципального имущества. Эти вопросы сегодня были рассмотрены на заседании депутатской комиссии по бюджету и собственности. В соответствии с изменениями, внесёнными в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», с 1 июня 2019 года торги, предусматривающие отчуждение муниципального имущества, должны проводиться в электронной форме на соответствующих электронных площадках. В целях приведения местных нормативных актов в соответствие с федеральным законодательством необходимо внести изменения в действующее Положение о порядке приватизации муниципального имущества и Положение о порядке продажи на аукционе муниципального имущества. Вносимые корректировки не будут распространять своё действие на правоотношения, касающиеся преимущественного права приватизации, сообщили в горсовете. Депутаты согласовали предлагаемые изменения, рекомендовав утвердить их на сессии городского Совета, которая состоится 25 июня. Фото Ирины Яринской

Просмотров:158 Соответствующие изменения планируется внести в действующие местные нормативные акты о порядке приватизации и продажи на аукционе муниципального имущества.Эти вопросы сегодня были рассмотрены на заседании депутатской комиссии по бюджету и собственности. В соответствии с изменениями, внесёнными в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», с 1 июня 2019 года торги, предусматривающие отчуждение муниципального имущества, должны проводиться в электронной форме на соответствующих электронных площадках. В целях приведения местных нормативных актов в соответствие с федеральным законодательством необходимо внести изменения в действующее Положение о порядке приватизации муниципального имущества и Положение о порядке продажи на аукционе муниципального имущества. Вносимые корректировки не будут распространять своё действие на правоотношения, касающиеся преимущественного права приватизации, сообщили в горсовете.Депутаты согласовали предлагаемые изменения, рекомендовав утвердить их на сессии городского Совета, которая состоится 25 июня.Фото Ирины Яринской