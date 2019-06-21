Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39710

21 июня 2019, 14:20



Закончились похождения белого медведя в Норильске.

Более суток хищник, которому от силы 1,5 года, находился на базе спасательной службы Норильска, до этого медведица питалась на свалке - в том числе тем, чем кормить её было категорически нельзя, например, мясом в целлофановых упаковках: «очень сердобольными» оказались у нас некоторые защитники природы... По свидетельству ветеринарного врача «Роева ручья» Георгия Белянина, который работает с хищными млекопитающими, сейчас состояние здоровья его подопечной нормализовалось, лекарство против диареи ей быстро помогло справиться с недомоганием. Агрессию медведица не проявляла, вела себя хорошо. Перед путешествием в столицу края она спокойно провела ночь, с утра полакомилась северной рыбой. С учётом всех перемещений и перелёта к 18.00 21 июня медведицу должны доставить в парк - там путешественницу с нетерпением ждут те, кто всерьёз о ней позаботится. Клетка, в которой сегодня перевозят мишку, представляет из себя специальный металлический бокс, обшитый фанерой. Она скроена и под это животное, и, что важно, под погрузочный отсек воздушного судна, на котором его доставят. «У этого хищника очень много силы, деревянную клетку медведица бы расцарапала. В этой клетке минимум прутьев и зацепов, чтобы животное не травмировалось. В аэропорту перед полётом медведица пройдёт термальную обработку. Сейчас она, безусловно, испытывает стресс, но с хищными млекопитающими в зоопарке ей будет комфортнее, там она успокоится. В течение месяца нашу Умку, как окрестили её СМИ, ждёт карантин и многочисленные обследования. Помимо оценки общего состояния откармливать девочку будем, как же иначе?», - подытожил ветврач. Начало погрузки было спланировано 21 июня на 10 часов утра. Процессом руководил Олег Кокарев, егерь парка «Роев ручей», он давал чёткие команды группе спасателей, погрузка заняла несколько минут. Андрей Магеров, начальник управления администрации Норильска по делам ГО и ЧС, рассказал «Заполярной Правде», что временный переносной «домик» для медведицы - та самая клетка, в которой в октябре прошлого года транспортировали с Диксона медведицу Урсулу и много других животных: «Можно сказать, клетка - бывалая, она реально «гуляет» по стране - на ней даже есть отметины от когтей перевозимых в ней животных. Надо отдать должное, главой Норильска Ринатом Ахметчиным был взят на контроль весь цикл проблем с размещением и транспортировкой медведицы. В истории нашего подразделения оказывалось много всякой живности, но вот с белым медведем мы сталкиваемся впервые. Масса животного, его рык, который издаётся при кормёжке, - эти и другие факторы говорят о том, что это довольно серьёзное животное. К счастью, все, кто подходил к медведю и снимал его с близкого расстояния в Талнахе, не пострадали. А ведь могло случиться что угодно!», - прокомментировал произошедшее начальник управления администрации Норильска по делам ГО и ЧС. К слову, специалисты не исключают тот факт, что пройти такое расстояние молодая медведица одна вряд ли смогла бы - возможно, изначально она была с матерью, но по дороге с хищниками что-то случилось... Фото Елены Белаловой

Просмотров:224 Белую медведицу, которая вышла к людям в районе Талнаха пять суток назад, сегодня транспортируют в парк «Роев ручей». Напомним, чтобы перевезти медведя в Красноярск, в Норильск прибыли специалисты «Роева ручья», именно их сотрудникам удалось изловить медведицу, прикормив рыбой.Более суток хищник, которому от силы 1,5 года, находился на базе спасательной службы Норильска, до этого медведица питалась на свалке - в том числе тем, чем кормить её было категорически нельзя, например, мясом в целлофановых упаковках: «очень сердобольными» оказались у нас некоторые защитники природы...По свидетельству ветеринарного врача «Роева ручья» Георгия Белянина, который работает с хищными млекопитающими, сейчас состояние здоровья его подопечной нормализовалось, лекарство против диареи ей быстро помогло справиться с недомоганием. Агрессию медведица не проявляла, вела себя хорошо.Перед путешествием в столицу края она спокойно провела ночь, с утра полакомилась северной рыбой. С учётом всех перемещений и перелёта к 18.00 21 июня медведицу должны доставить в парк - там путешественницу с нетерпением ждут те, кто всерьёз о ней позаботится.Клетка, в которой сегодня перевозят мишку, представляет из себя специальный металлический бокс, обшитый фанерой. Она скроена и под это животное, и, что важно, под погрузочный отсек воздушного судна, на котором его доставят.«У этого хищника очень много силы, деревянную клетку медведица бы расцарапала. В этой клетке минимум прутьев и зацепов, чтобы животное не травмировалось. В аэропорту перед полётом медведица пройдёт термальную обработку. Сейчас она, безусловно, испытывает стресс, но с хищными млекопитающими в зоопарке ей будет комфортнее, там она успокоится. В течение месяца нашу Умку, как окрестили её СМИ, ждёт карантин и многочисленные обследования. Помимо оценки общего состояния откармливать девочку будем, как же иначе?», - подытожил ветврач.Начало погрузки было спланировано 21 июня на 10 часов утра. Процессом руководил Олег Кокарев, егерь парка «Роев ручей», он давал чёткие команды группе спасателей, погрузка заняла несколько минут. Андрей Магеров, начальник управления администрации Норильска по делам ГО и ЧС, рассказал «Заполярной Правде», что временный переносной «домик» для медведицы - та самая клетка, в которой в октябре прошлого года транспортировали с Диксона медведицу Урсулу и много других животных:«Можно сказать, клетка - бывалая, она реально «гуляет» по стране - на ней даже есть отметины от когтей перевозимых в ней животных.Надо отдать должное, главой Норильска Ринатом Ахметчиным был взят на контроль весь цикл проблем с размещением и транспортировкой медведицы. В истории нашего подразделения оказывалось много всякой живности, но вот с белым медведем мы сталкиваемся впервые. Масса животного, его рык, который издаётся при кормёжке, - эти и другие факторы говорят о том, что это довольно серьёзное животное. К счастью, все, кто подходил к медведю и снимал его с близкого расстояния в Талнахе, не пострадали. А ведь могло случиться что угодно!», - прокомментировал произошедшее начальник управления администрации Норильска по делам ГО и ЧС.К слову, специалисты не исключают тот факт, что пройти такое расстояние молодая медведица одна вряд ли смогла бы - возможно, изначально она была с матерью, но по дороге с хищниками что-то случилось...Фото Елены Белаловой