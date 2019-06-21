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21 июня 2019, 14:57



На дороги Норильска выходит скрытый патруль.

Скрытый патруль – это служебные автомобили ГИБДД без опознавательных элементов, которые фиксируют нарушения ПДД, после чего информация передаётся патрульным экипажам ДПС для привлечения водителей к ответственности. Автоинспекторы призывают водителей строго следовать дорожным знакам, совершать обгон, только убедившись в отсутствии встречного транспорта, при движении всегда использовать средства пассивной безопасности. Кроме этого в вечернее и ночное время госавтоинспекторы проводят массовые проверки водителей на выявление признаков алкогольного опьянения. Фото Михаила Назарова

Просмотров:175 Сотрудники ГИБДД проводят рейды, во время которых будут выявлять аварийно-опасные нарушения правил дорожного движения на загородных дорогах. Для этого будет организована работа скрытого патруля совместно с экипажами ДПС. Об этом сообщили в городской полиции.Скрытый патруль – это служебные автомобили ГИБДД без опознавательных элементов, которые фиксируют нарушения ПДД, после чего информация передаётся патрульным экипажам ДПС для привлечения водителей к ответственности.Автоинспекторы призывают водителей строго следовать дорожным знакам, совершать обгон, только убедившись в отсутствии встречного транспорта, при движении всегда использовать средства пассивной безопасности.Кроме этого в вечернее и ночное время госавтоинспекторы проводят массовые проверки водителей на выявление признаков алкогольного опьянения.Фото Михаила Назарова