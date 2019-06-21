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21 июня 2019, 14:57

На дороги Норильска выходит скрытый патруль.


Сотрудники ГИБДД проводят рейды, во время которых будут выявлять аварийно-опасные нарушения правил дорожного движения на загородных дорогах. Для этого будет организована работа скрытого патруля совместно с экипажами ДПС. Об этом сообщили в городской полиции.
Скрытый патруль – это служебные автомобили ГИБДД без опознавательных элементов, которые фиксируют нарушения ПДД, после чего информация передаётся патрульным экипажам ДПС для привлечения водителей к ответственности.
Автоинспекторы призывают водителей строго следовать дорожным знакам, совершать обгон, только убедившись в отсутствии встречного транспорта, при движении всегда использовать средства пассивной безопасности.
Кроме этого в вечернее и ночное время госавтоинспекторы проводят массовые проверки водителей на выявление признаков алкогольного опьянения.
Фото Михаила Назарова
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    Список новостей

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18:06   На автодороге Норильск - Талнах начался третий, заключительный этап ремонта. 17:50   В художественной галерее открылась выставка известной таймырской художницы Людмилы Гесслер.
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