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21 июня 2019, 15:44



Енисейское речное пароходство начинает доставку грузов в Норильск.

На причалах Красноярского речного порта накоплено более 11 тысяч тонн грузов для отправки в Норильск, в Лесосибирском порту – более 32 тысяч тонн грузов. Всё необходимое оперативно грузится на суда Енисейского пароходства. Как сообщают в ЕРП, в текущую навигацию для производственных нужд «Норникеля» речники планируют перевезти более 1,65 миллиона тонн грузов. Основным направлением работы станет добыча и перевозка песка Червинского месторождения в объёме 1,5 миллиона тонн. Помимо этого пароходство доставит шпалы и пиломатериалы, клинкер, кокс, антрацит и генеральные грузы. Также в начале июля из п. Стрелка в Дудинку отправятся два плотокаравана общим количеством круглого леса 49 тысяч кубометров. Кроме этого по заявкам Таймырской топливной компании флот ЕРП привезёт 134 тысячи тонн нефтеналива. Для «Норильскгазпрома» и «Норильсктрансгаза» объём - 45 тысяч тонн груза. Ещё 100 тысяч тон для других коммерческих организаций. Так же в соответствии с муниципальными контрактами речники обеспечат доставку топливно-энергетических ресурсов в населённые пункты Таймыра. Фото из архива "Заполярной Правды"

Просмотров:164 Ежегодно с открытием морского порта Дудинки после паводка флот пароходства начинает работу на линии Красноярск – Дудинка. Основной груз предназначен для Заполярного филиала «Норникеля», на который приходится существенная часть грузооборота пароходства и всех грузопотоков по Енисею.На причалах Красноярского речного порта накоплено более 11 тысяч тонн грузов для отправки в Норильск, в Лесосибирском порту – более 32 тысяч тонн грузов. Всё необходимое оперативно грузится на суда Енисейского пароходства.Как сообщают в ЕРП, в текущую навигацию для производственных нужд «Норникеля» речники планируют перевезти более 1,65 миллиона тонн грузов. Основным направлением работы станет добыча и перевозка песка Червинского месторождения в объёме 1,5 миллиона тонн. Помимо этого пароходство доставит шпалы и пиломатериалы, клинкер, кокс, антрацит и генеральные грузы. Также в начале июля из п. Стрелка в Дудинку отправятся два плотокаравана общим количеством круглого леса 49 тысяч кубометров.Кроме этого по заявкам Таймырской топливной компании флот ЕРП привезёт 134 тысячи тонн нефтеналива. Для «Норильскгазпрома» и «Норильсктрансгаза» объём - 45 тысяч тонн груза. Ещё 100 тысяч тон для других коммерческих организаций.Так же в соответствии с муниципальными контрактами речники обеспечат доставку топливно-энергетических ресурсов в населённые пункты Таймыра.Фото из архива "Заполярной Правды"