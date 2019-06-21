Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39713

21 июня 2019, 16:08



Молодая норильчанка «перевела» мошеннице около 50 тысяч рублей.

29-летней жительнице Норильска поступил звонок с неизвестного номера. Женский голос в трубке представился сотрудником службы безопасности банка. В ходе телефонного разговора девушка сообщила ей секретные коды, которые пришли в СМС. После этого со счёта доверчивой норильчанки списалось около 50 тысяч рублей. По данному факту полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление круга лиц, причастных к совершению данного преступления. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:136 29-летней жительнице Норильска поступил звонок с неизвестного номера. Женский голос в трубке представился сотрудником службы безопасности банка. В ходе телефонного разговора девушка сообщила ей секретные коды, которые пришли в СМС. После этого со счёта доверчивой норильчанки списалось около 50 тысяч рублей.По данному факту полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление круга лиц, причастных к совершению данного преступления.Фото Владимира Макушкина