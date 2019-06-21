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21 июня 2019, 16:19



В Москве презентовали инвестиционные проекты «Енисейской Сибири» посольствам иностранных государств, представительствам субъектов РФ и бизнес-сообществу.

Красноярский край является одним из самых наиболее инвестиционно привлекательных регионов и уже много лет лидирует по объёму привлечённых в экономику инвестиций в Сибири. - Органы государственной власти стараются создать максимально комфортные условия для инвесторов, для бизнеса: совершенствуется законодательная база, расширяется набор инструментов поддержки добросовестных инвесторов, - отметил Андрей Вольф, руководитель постоянного представительства Красноярского края при правительстве РФ. Как сообщается на официальном портале Красноярского края, гостям были представлены проекты в сфере переработки алюминия, аграрной промышленности и цифровой экономики, включённые в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь», который реализуется на территории Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва. В настоящее время КИП включает 32 инвестпроекта стоимостью 1,9 трлн рублей и является крупнейшим в стране по объёму инвестиций. Перспективы создания особой экономической зоны и реализации проектов в сфере глубокой переработки алюминия представил руководитель проекта «Технологическая долина» Игорь Марчев. В настоящее время идёт поиск участников промышленной площадки, где могут быть размещены производства в сфере переработки алюминия. Новые сельхозпроизводства должны быть открыты и в Шарыповском районе края – здесь будут инвестировать в развитие агрокомплекса. Генеральный директор агропромышленного парка «Сибирь» Александр Токарев рассказал, что с использованием инженерной инфраструктуры ГРЭС в ближайшее время планируется приступить к реализации проектов по выращиванию овощей в закрытом грунте и организации производства по глубокой переработке зерна. Мощности ГРЭС позволяют гарантированно обеспечить объекты агрокомплекса теплом, паром, углекислым газом, водой и пр. Завершалась презентация выступлением руководителя московского офиса - директора по внешним связям корпорации развития «Енисейской Сибири» Алексея Юртаева. Он представил проект «Цифровая долина Красноярска». В ближайшие годы в столице региона планируется создать IT-кластер, обеспечивающий благоприятные условия и инфраструктуру для работы технологических компаний. Иностранные компании смогут разместить здесь свои представительства и бэк-офисы. Участники встречи отметили, что сегодня Красноярский край является одним из наиболее привлекательных регионов для инвестиций благодаря наличию широкого круга перспективных проектов.

Просмотров:113 Красноярский край является одним из самых наиболее инвестиционно привлекательных регионов и уже много лет лидирует по объёму привлечённых в экономику инвестиций в Сибири.- Органы государственной власти стараются создать максимально комфортные условия для инвесторов, для бизнеса: совершенствуется законодательная база, расширяется набор инструментов поддержки добросовестных инвесторов, - отметил Андрей Вольф, руководитель постоянного представительства Красноярского края при правительстве РФ.Как сообщается на официальном портале Красноярского края, гостям были представлены проекты в сфере переработки алюминия, аграрной промышленности и цифровой экономики, включённые в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь», который реализуется на территории Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва. В настоящее время КИП включает 32 инвестпроекта стоимостью 1,9 трлн рублей и является крупнейшим в стране по объёму инвестиций.Перспективы создания особой экономической зоны и реализации проектов в сфере глубокой переработки алюминия представил руководитель проекта «Технологическая долина» Игорь Марчев. В настоящее время идёт поиск участников промышленной площадки, где могут быть размещены производства в сфере переработки алюминия.Новые сельхозпроизводства должны быть открыты и в Шарыповском районе края – здесь будут инвестировать в развитие агрокомплекса. Генеральный директор агропромышленного парка «Сибирь» Александр Токарев рассказал, что с использованием инженерной инфраструктуры ГРЭС в ближайшее время планируется приступить к реализации проектов по выращиванию овощей в закрытом грунте и организации производства по глубокой переработке зерна. Мощности ГРЭС позволяют гарантированно обеспечить объекты агрокомплекса теплом, паром, углекислым газом, водой и пр.Завершалась презентация выступлением руководителя московского офиса - директора по внешним связям корпорации развития «Енисейской Сибири» Алексея Юртаева. Он представил проект «Цифровая долина Красноярска». В ближайшие годы в столице региона планируется создать IT-кластер, обеспечивающий благоприятные условия и инфраструктуру для работы технологических компаний. Иностранные компании смогут разместить здесь свои представительства и бэк-офисы.Участники встречи отметили, что сегодня Красноярский край является одним из наиболее привлекательных регионов для инвестиций благодаря наличию широкого круга перспективных проектов.