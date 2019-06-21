Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39715

21 июня 2019, 16:51



В России приняли закон о компенсации ипотеки многодетным семьям.

Госдума России в третьем чтении приняла законопроект о компенсации многодетным семьям кредитов по ипотеке. По условиям льготы при рождении третьего и последующего ребёнка семье будут выделять из бюджета 450 тысяч рублей на погашение кредита. Норма имеет обратную силу — господдержку получат и семьи, в которых ребёнок родился с 1 января 2019 года, пишет newslab.ru. Компенсационную выплату освободят от налогов. Всего в стране выплаты на погашение ипотеки в 2019 году смогут получить около 30 тысяч семей, на это выделят порядка 15 млрд рублей из федерального бюджета. Компенсацию единожды имеют право получить только граждане России.

Просмотров:90 Госдума России в третьем чтении приняла законопроект о компенсации многодетным семьям кредитов по ипотеке.По условиям льготы при рождении третьего и последующего ребёнка семье будут выделять из бюджета 450 тысяч рублей на погашение кредита. Норма имеет обратную силу — господдержку получат и семьи, в которых ребёнок родился с 1 января 2019 года, пишет newslab.ru. Компенсационную выплату освободят от налогов.Всего в стране выплаты на погашение ипотеки в 2019 году смогут получить около 30 тысяч семей, на это выделят порядка 15 млрд рублей из федерального бюджета. Компенсацию единожды имеют право получить только граждане России.