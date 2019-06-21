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21 июня 2019, 17:24



22 июня - день памяти известного арктического путешественника, горноспасателя и барда, почётного гражданина города Норильска Василия Рыжкова.



Просмотров:96 Василий с другом Николаем Акименко 23 года назад во время завершения полёта на дельтаплане врезались в здание Талнахской метеостанции. С тех пор 22 июня норильчане собираются вместе, чтобы почтить память товарищей. В этом году автобус отправится в 18 часов от Музея Норильска по маршруту: мемориальная доска Василию Рыжкову на здании по улице Маслова, 3а, - новое здание ВГСЧ на объездной дороге - памятник «Не вернувшимся с маршрута» в районе Красных Камней - здание метеостанции. Барды из клуба «Созвучие» споют в честь памяти ушедших друзей.