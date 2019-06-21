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21 июня 2019, 20:58



Более 100 норильских выпускников получают в этом году аттестат с отличием. Сегодня их поздравляли и награждали в Городском центре культуры.

Праздничная программа с участием первых лиц города и творческих коллективов прошла на большой сцене ГЦК. - Каждый год мы собираемся в этом зале и поздравляем лучших выпускников - цвет нашего города, тех, кому предстоит продолжать наше дело по развитию Норильска. Желаю вам поступить в те учебные заведения, в которые вы сами желаете! А тем, кто сейчас уедет учиться в другой город, - обязательно вернуться домой, - отметил в своей поздравительной речи глава города Ринат Ахметчин. Надеется на возвращение молодых норильчан домой после получения профессионального образования в иногородних вузах и председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков. - Среди вас будут и металлурги, и врачи, и инженеры. В родном городе, где есть друзья и живут родители, вам будет легче реализовать себя в профессиональной сфере и добиться успехов. Мой пример яркое тому подтверждение. После официальных поздравлений прошла церемония награждения "золотой" молодёжи. В этом году аттестаты с отличием получают 107 выпускников. Те из них, у кого по всем учебным предметам полугодовые, годовые и итоговые отметки за каждый год обучения – отлично, также поощрены именной премией главы Норильска. Таких ребят - 49. Напомним, торжественное вручение аттестатов в норильских школах и выпускные вечера пройдут в это воскресенье, 23 июня. В этот день с 6 часов вечера и до самого утра Ленинский проспект и Севастопольская улица будут закрыты. Фото Елены Белаловой

Просмотров:297 Перед церемонией чествования круглых отличников пригласили в импровизированный летний лагерь, где каждого ждал подарок – мягкая игрушка как символ прощания со школой и детством.Праздничная программа с участием первых лиц города и творческих коллективов прошла на большой сцене ГЦК.- Каждый год мы собираемся в этом зале и поздравляем лучших выпускников - цвет нашего города, тех, кому предстоит продолжать наше дело по развитию Норильска. Желаю вам поступить в те учебные заведения, в которые вы сами желаете! А тем, кто сейчас уедет учиться в другой город, - обязательно вернуться домой, - отметил в своей поздравительной речи глава города Ринат Ахметчин.Надеется на возвращение молодых норильчан домой после получения профессионального образования в иногородних вузах и председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков.- Среди вас будут и металлурги, и врачи, и инженеры. В родном городе, где есть друзья и живут родители, вам будет легче реализовать себя в профессиональной сфере и добиться успехов. Мой пример яркое тому подтверждение.После официальных поздравлений прошла церемония награждения "золотой" молодёжи. В этом году аттестаты с отличием получают 107 выпускников. Те из них, у кого по всем учебным предметам полугодовые, годовые и итоговые отметки за каждый год обучения – отлично, также поощрены именной премией главы Норильска. Таких ребят - 49.Напомним, торжественное вручение аттестатов в норильских школах и выпускные вечера пройдут в это воскресенье, 23 июня. В этот день с 6 часов вечера и до самого утра Ленинский проспект и Севастопольская улица будут закрыты.Фото Елены Белаловой