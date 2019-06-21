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21 июня 2019, 22:39



В парке «Роев ручей» объявят конкурс на имя для северной медведицы.

Краснокнижный зверь, несколько дней назад обнаруженный вблизи Норильска и вызвавший переполох в соцсетях, сегодня доставлен в Красноярск. Заполучить белого медведя из дикой природы может себе позволить не каждый зоопарк. Не только в России, но и в мире. Добывать краснокнижных животных специально для зоопарков запрещено. Но «Роеву ручью» в этом плане повезло. Решение об отлове обнаруженной самки было принято на днях в министерстве экологии и рационального природопользования края. Это уже четвёртый по счёту белый медведь в Красноярске. - В своё время все наши звери – пара Феликс с Авророй, молодая самка Урсула, доставленная в прошлом году с Диксона, а теперь и эта белая медведица в природе оказались на грани гибели, - рассказывает «Заполярной Правде» заместитель директора по зооветчасти парка «Роев ручей» Александр Пинчук. - Все понимают, чем могло бы закончиться нахождение животного на воле. Само оно не вернётся к морю. Медведица находится далеко не в оптимальном состоянии. Вообще каким образом она оказалась в районе Норильска? Непонятно. В то же время близость рядом промышленной и жилой зоны была бы чревата и для неё, и для людей. Первым делом специалисты «Роева ручья» обследуют животное. - Нынешнее состояние самки внушает опасения, - отмечает Александр Пинчук. - Нахождение в несвойственной для полярного зверя среде, скитание по свалкам в поисках еды дают о себе знать. На видео в соцсетях можно увидеть, что медведицу подкармливали – безусловно, люди руководствовались благими намерениями. Другой вопрос – что давали животному? Мясо и рыбу в пакетах? Опять же, сколько она до этого не ела – мы не знаем. Поэтому первым делом возьмём у медведицы все необходимые анализы, проведём карантинные мероприятия. Согласно требованиям ветеринарных служб реабилитационный период дикого животного длится минимум 30 дней. Однако при необходимости срок может быть продлён до полутора-двух месяцев. - Нам также предстоит определить точный возраст зверя. Сейчас известно лишь то, что это молодая самка. Посмотрим на её зубы, понаблюдаем за повадками. Возможно, она ровесница нашей Урсулы, которую доставили к нам в прошлом году с Диксона. Размеры обеих медведиц примерно схожи, - объясняет замдиректора по зооветчасти. Новенькой, так же как и остальным членам медвежьей семьи, обещают придумать имя. - Наверное, по традиции объявим конкурс. Если у кого-то будет оригинальное предложение, мы готовы рассмотреть, - отмечает Александр Пинчук. Фото Вячеслава Яринского

Просмотров:259 Краснокнижный зверь, несколько дней назад обнаруженный вблизи Норильска и вызвавший переполох в соцсетях, сегодня доставлен в Красноярск.Заполучить белого медведя из дикой природы может себе позволить не каждый зоопарк. Не только в России, но и в мире. Добывать краснокнижных животных специально для зоопарков запрещено. Но «Роеву ручью» в этом плане повезло. Решение об отлове обнаруженной самки было принято на днях в министерстве экологии и рационального природопользования края. Это уже четвёртый по счёту белый медведь в Красноярске.- В своё время все наши звери – пара Феликс с Авророй, молодая самка Урсула, доставленная в прошлом году с Диксона, а теперь и эта белая медведица в природе оказались на грани гибели, - рассказывает «Заполярной Правде» заместитель директора по зооветчасти парка «Роев ручей» Александр Пинчук. - Все понимают, чем могло бы закончиться нахождение животного на воле. Само оно не вернётся к морю. Медведица находится далеко не в оптимальном состоянии. Вообще каким образом она оказалась в районе Норильска? Непонятно. В то же время близость рядом промышленной и жилой зоны была бы чревата и для неё, и для людей.Первым делом специалисты «Роева ручья» обследуют животное.- Нынешнее состояние самки внушает опасения, - отмечает Александр Пинчук. - Нахождение в несвойственной для полярного зверя среде, скитание по свалкам в поисках еды дают о себе знать. На видео в соцсетях можно увидеть, что медведицу подкармливали – безусловно, люди руководствовались благими намерениями. Другой вопрос – что давали животному? Мясо и рыбу в пакетах? Опять же, сколько она до этого не ела – мы не знаем. Поэтому первым делом возьмём у медведицы все необходимые анализы, проведём карантинные мероприятия.Согласно требованиям ветеринарных служб реабилитационный период дикого животного длится минимум 30 дней. Однако при необходимости срок может быть продлён до полутора-двух месяцев.- Нам также предстоит определить точный возраст зверя. Сейчас известно лишь то, что это молодая самка. Посмотрим на её зубы, понаблюдаем за повадками. Возможно, она ровесница нашей Урсулы, которую доставили к нам в прошлом году с Диксона. Размеры обеих медведиц примерно схожи, - объясняет замдиректора по зооветчасти.Новенькой, так же как и остальным членам медвежьей семьи, обещают придумать имя.- Наверное, по традиции объявим конкурс. Если у кого-то будет оригинальное предложение, мы готовы рассмотреть, - отмечает Александр Пинчук.Фото Вячеслава Яринского