Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39719

24 июня 2019, 10:35



В минувшую субботу, в День памяти и скорби, в Кайеркане состоялось памятное мероприятие «И помнить страшно, и забыть нельзя».

В мероприятии звучали торжественные речи и стихи о трагических событиях 1941-1945 годов. Напутственные слова молодому поколению норильчан адресовала заместитель главы города Норильска по району Кайеркан Елена Недбайло. К подножию мемориальной стелы были возложены цветы. Фото КДЦ "Юбилейный"

Просмотров:275 Митинг-реквием прошёл на площади у мемориальной стелы «Слава подвигам народа». Его участниками стали руководители города, жители района, воспитанники городского оздоровительно лагеря «Закулисье», представители «Молодой гвардии «Единой России», члены военно-патриотического клуба «Диверсант» и трудовые отряды школьников. Дань памяти героям Великой Отечественной войны отдали и выпускники гимназии № 11 имени Б.И.Колесникова.В мероприятии звучали торжественные речи и стихи о трагических событиях 1941-1945 годов. Напутственные слова молодому поколению норильчан адресовала заместитель главы города Норильска по району Кайеркан Елена Недбайло. К подножию мемориальной стелы были возложены цветы.Фото КДЦ "Юбилейный"