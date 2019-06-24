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24 июня 2019, 12:00



Норильские полицейские и представители общественных организаций города почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Накануне очередной годовщины начала Великой Отечественной войны норильчане присоединились к общероссийским акциям «Свеча памяти» и «Завтра была война», приуроченных ко Дню памяти и скорби. В этом году сотрудники норильского ОМВД и общественного совета при нём, представители местного отделения общественной организации ветеранов «Боевое братство» и патриотических объединений, Молодёжный парламент и добровольная народная дружина собрались на городском кладбище возле группового памятника Героям Советского Союза, участникам Великой Отечественной войны Давыдову Василию Иннокентьевичу, Уганину Семёну Артемьевичу, Ковальчуку Дмитрию Андреевичу. В память о тех, кто не вернулся с полей сражений, кто приближал Победу в тылу, и кто стал жертвой фашистских концлагерей, иерей Сергий провёл молебен. Собравшиеся почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания, возложили цветы к памятнику и зажгли символические свечи памяти в день, ставший последним мирным днём перед трагедией, свершившейся 22 июня 1941 года. Фото Михаила Назарова

Просмотров:219 Накануне очередной годовщины начала Великой Отечественной войны норильчане присоединились к общероссийским акциям «Свеча памяти» и «Завтра была война», приуроченных ко Дню памяти и скорби.В этом году сотрудники норильского ОМВД и общественного совета при нём, представители местного отделения общественной организации ветеранов «Боевое братство» и патриотических объединений, Молодёжный парламент и добровольная народная дружина собрались на городском кладбище возле группового памятника Героям Советского Союза, участникам Великой Отечественной войны Давыдову Василию Иннокентьевичу, Уганину Семёну Артемьевичу, Ковальчуку Дмитрию Андреевичу.В память о тех, кто не вернулся с полей сражений, кто приближал Победу в тылу, и кто стал жертвой фашистских концлагерей, иерей Сергий провёл молебен.Собравшиеся почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания, возложили цветы к памятнику и зажгли символические свечи памяти в день, ставший последним мирным днём перед трагедией, свершившейся 22 июня 1941 года.Фото Михаила Назарова