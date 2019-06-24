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24 июня 2019, 12:32



Более 100 нарушителей – итог рейдов на дорогах Норильска.

За время рейдовых мероприятий сотрудники ГИБДД задержали трёх нетрезвых водителей. В отношении одного собран материал для возбуждения уголовного дела по ст. 264.1 за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии. Фото Михаила Назарова

Просмотров:407 В результате проведённых профилактических мероприятий сотрудники ОГИБДД составили более 100 административных материалов, сообщили в отделе МВД России по г. Норильску. В частности, дорогу пешеходам не уступили пять водителей, столько же человек управляли транспортом, не пристегнувшись ремнём безопасности. За превышение скорости наказаны восемь водителей, за выезд на встречную полосу – семь, за нарушение правил перевозки детей – четверо. Кроме того, в отношении четверых мотоциклистов составлены административные материалы за нарушение правил пользования мотошлемами, регистрации мототехники, а также управление мотоциклом без водительского удостоверения. К административной ответственности привлечены и 13 пешеходов, переходивших дорогу не по правилам.За время рейдовых мероприятий сотрудники ГИБДД задержали трёх нетрезвых водителей. В отношении одного собран материал для возбуждения уголовного дела по ст. 264.1 за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии.Фото Михаила Назарова