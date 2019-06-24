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24 июня 2019, 13:40



Определены победители конкурса «Народный шеф», которые выступят на гастрофестивале «Север» в эти выходные.

Мастер-классы пройдут в специальном павильоне на стадионе «Заполярник». Победители конкурса также получат ценные подарки от партнёров фестиваля. Фото Александра Софина

Просмотров:241 Конкурс «Народный шеф» проводился в рамках гастрономического фестиваля «Север», который пройдёт 29 и 30 июня на стадионе «Заполярник». По условиям кулинарного состязания участники должны были самостоятельно приготовить блюдо северной кухни, опубликовать его фото в Instagram, пост подкрепить рецептом и конкурсными хэштегами. Десять фотографий, которые получили наибольшее количество лайков, вошли в шорт-лист, из которого профессиональное жюри выбрало двух победителей. Ими стали Александр Софин и Агния Баландина. В качестве приза народные шефы смогут презентовать свои блюда широкой аудитории. Совместно с Матвеем Курманиным, соорганизатором гастрофестиваля, любителем поесть и накормить, Александр научит норильчан готовить сугудай, его мастер-класс назначен на 18.00 в субботу. А на следующий день в 17.30 свой урок по приготовлению тартара из оленины даст Агния, ей также будет ассистировать Матвей Курманин.Мастер-классы пройдут в специальном павильоне на стадионе «Заполярник».Победители конкурса также получат ценные подарки от партнёров фестиваля.Фото Александра Софина