Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39723

24 июня 2019, 14:30



Остался на свободе. Хранение наркотиков и взятку суд счёл достаточным лишь для условного наказания.

В марте сотрудниками транспортной полиции в квартире норильчанина обнаружили наркотики: гашиш, марихуану и коноплю. Желая избежать ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотиков, мужчина предложил должностному лицу Таймырского ЛО МВД России 150 тысяч рублей, положив их в ежедневник, лежащий на рабочем столе сотрудника. Обвиняемый вину в совершении данных преступлений полностью признал. Суд приговорил его к лишению свободы на срок 2 года 3 месяца условно с испытательным сроком 2 года.

Просмотров:250 Норильский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств и растений, содержащих наркотические средства в значительном размере) и ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия) Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.В марте сотрудниками транспортной полиции в квартире норильчанина обнаружили наркотики: гашиш, марихуану и коноплю. Желая избежать ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотиков, мужчина предложил должностному лицу Таймырского ЛО МВД России 150 тысяч рублей, положив их в ежедневник, лежащий на рабочем столе сотрудника.Обвиняемый вину в совершении данных преступлений полностью признал. Суд приговорил его к лишению свободы на срок 2 года 3 месяца условно с испытательным сроком 2 года.