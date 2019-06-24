Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/39724
24 июня 2019, 15:46

Норильчанин Александр Никонов стал бронзовым призёром всероссийских соревнований по дзюдо.


Традиционный мастерский турнир прошёл в Минусинске и был посвящён памяти заслуженного тренера России Владимира Щедрухина. В нём приняли участие взрослые спортсмены, около ста человек. Сборную Красноярского края представляли 18 дзюдоистов, в том числе и норильчанин Александр Никонов – неоднократный победитель и призёр краевых, региональных и всероссийских состязаний, кандидат в мастера спорта, воспитанник спортивной школы № 5.
По словам тренера спортсмена Даниса Манашова, Александр, выступивший в весовой категории 60 кг, смотрелся неплохо. Оступившись в полуфинале против титулованного спортсмена из Мордовии, в схватке за бронзовую медаль он оказался сильнее, победив за счёт «чистого броска» дзюдоиста из Хакасии.
В неофициальном итоговом протоколе сборная Красноярского края, завоевав восемь медалей, заняла третье место. Вторыми стали участники из Иркутской области, первыми – из Кемеровской области.
- Это были заключительные соревнования в этом спортивном сезоне. Но новый старт уже совсем скоро – в сентябре мы отправимся на первенство края, по итогам которого, если у нас всё получится, сможем выступить и на Сибирском федеральном округе, а затем и на всероссийском уровне, - сообщил «Заполярной Правде» Данис Манашов.
Фото участников соревнований
Просмотров:205
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 24 июня 2019 
20:07   В парке "Роев ручей" рассказали о жизни белого медведя из Норильска. 19:19   Недоработки строителей перинатального центра, выявленные в процессе эксплуатации здания, устраняются.
18:56   Норильчане почтили память выдающегося земляка Василия Рыжкова. 18:53   Норильский колледж искусств простился со своими выпускниками.
18:41   Коллектив Brass Banda, который достойно представляет Норильск на всероссийских и зарубежных конкурсах и площадках, отдыхает в Международном детском центре «Артек». 17:59   Продолжается турнир с участием лучших норильских шашистов.
17:15   Более 100 вчерашних одиннадцатиклассников подали заявление на поступление в Норильский индустриальный институт. Среди них есть ребята с высокими баллами по ЕГЭ - 225 и выше. 17:05   Руководители Норильска проведут консультации для населения.
16:15   Особенностью гастрофестиваля «Север» в этом году станет образовательный компонент. 15:46   Норильчанин Александр Никонов стал бронзовым призёром всероссийских соревнований по дзюдо.
14:30   Остался на свободе. Хранение наркотиков и взятку суд счёл достаточным лишь для условного наказания. 13:40   Определены победители конкурса «Народный шеф», которые выступят на гастрофестивале «Север» в эти выходные.
12:32   Более 100 нарушителей – итог рейдов на дорогах Норильска. 12:00   Норильские полицейские и представители общественных организаций города почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.
10:35   В минувшую субботу, в День памяти и скорби, в Кайеркане состоялось памятное мероприятие «И помнить страшно, и забыть нельзя».

 21 июня 2019 
22:39   В парке «Роев ручей» объявят конкурс на имя для северной медведицы. 20:58   Более 100 норильских выпускников получают в этом году аттестат с отличием. Сегодня их поздравляли и награждали в Городском центре культуры.
17:24   22 июня - день памяти известного арктического путешественника, горноспасателя и барда, почётного гражданина города Норильска Василия Рыжкова. 16:51   В России приняли закон о компенсации ипотеки многодетным семьям.
16:19   В Москве презентовали инвестиционные проекты «Енисейской Сибири» посольствам иностранных государств, представительствам субъектов РФ и бизнес-сообществу. 16:08   Молодая норильчанка «перевела» мошеннице около 50 тысяч рублей.
15:44   Енисейское речное пароходство начинает доставку грузов в Норильск. 14:57   На дороги Норильска выходит скрытый патруль.
14:20   Закончились похождения белого медведя в Норильске. 13:29   Муниципальное имущество будут продавать на электронных площадках.
10:37   Норильчанин подозревается в участии в незаконных вооруженных формированиях, действующих на территории Сирии. 10:22   Солисты норильского ансамбля «Болеро» приняли участие в турнире «Летние ритмы» и стали его призёрами.

 20 июня 2019 
18:00   В преддверии сессии горсовета депутаты обсудили на комиссии по городскому хозяйству изменения в муниципальные программы. 17:29   Завтра белая медведица из Норильска отправится в Красноярск. К встрече краснокнижного гостя там готовы.
16:15   Служба занятости представила самые высокооплачиваемые вакансии в Красноярском крае. Норильская компания на первом месте. 15:49   Прогулки по Ленинскому хоть до самого утра. Город готовится к выпускным вечерам.
15:32   Самые большие сложности с «мусорной» реформой на севере Красноярского края. 15:02   Норильские выпускники готовятся отпраздновать одно из важных событий в жизни. Отличники начнут принимать поздравления уже завтра.
12:39   Руководители норильских медучреждений ответят на вопросы горожан на традиционной встрече. 12:26   Белый медведь, плутавший под Талнахом, пойман, чувствует себя нормально.
12:21   На ЕГЭ по русскому языку трое норильских 11-классников получили 100 баллов. 10:41   Люди, не мешайте специалистам! «Добренькие» норильчане подвергают опасности и себя, и белого медведя!

 19 июня 2019 
19:08   Операция по спасению краснокнижного хищника. 18:10   Татьяна Шульгина: «Проводить анализ качества воды может только Роспотребнадзор».
17:38   На развитие образования, культуры и туризма в Норильске выделены дополнительные деньги. 16:50   Среди команд ТОШ прошли соревнования по кроссфиту.
16:12   Сибирский федеральный университет теперь не входит в мировой рейтинг вузов. 15:49   На норильских автодорогах меняют опоры наружного освещения.
15:27   Военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера» принял новую смену. 14:25   Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса идёт по графику. Объект планируется открыть следующим летом.
14:13   В «Норникеле» стартовала корпоративная программа развития руководителей «По пути эффективности». 14:05   Почти миллион обращений поступило на прямую линию с Владимиром Путиным. Спецпрограмма выйдет в прямом эфире уже завтра.
12:45   В Норильске может появится вытрезвитель. Депутаты Заксобрания поддерживают инициативу краевой полиции. 11:39   Норильчанка София Морозова стала обладательницей сертификата на бесплатный полёт.
10:51   Министр культуры края Аркадий Зинов назначил Виктора Афендикова новым директором Норильского колледжа искусств.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх