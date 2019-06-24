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24 июня 2019, 15:46



Норильчанин Александр Никонов стал бронзовым призёром всероссийских соревнований по дзюдо.

Традиционный мастерский турнир прошёл в Минусинске и был посвящён памяти заслуженного тренера России Владимира Щедрухина. В нём приняли участие взрослые спортсмены, около ста человек. Сборную Красноярского края представляли 18 дзюдоистов, в том числе и норильчанин Александр Никонов – неоднократный победитель и призёр краевых, региональных и всероссийских состязаний, кандидат в мастера спорта, воспитанник спортивной школы № 5. По словам тренера спортсмена Даниса Манашова, Александр, выступивший в весовой категории 60 кг, смотрелся неплохо. Оступившись в полуфинале против титулованного спортсмена из Мордовии, в схватке за бронзовую медаль он оказался сильнее, победив за счёт «чистого броска» дзюдоиста из Хакасии. В неофициальном итоговом протоколе сборная Красноярского края, завоевав восемь медалей, заняла третье место. Вторыми стали участники из Иркутской области, первыми – из Кемеровской области. - Это были заключительные соревнования в этом спортивном сезоне. Но новый старт уже совсем скоро – в сентябре мы отправимся на первенство края, по итогам которого, если у нас всё получится, сможем выступить и на Сибирском федеральном округе, а затем и на всероссийском уровне, - сообщил «Заполярной Правде» Данис Манашов. Фото участников соревнований

Просмотров:205 Традиционный мастерский турнир прошёл в Минусинске и был посвящён памяти заслуженного тренера России Владимира Щедрухина. В нём приняли участие взрослые спортсмены, около ста человек. Сборную Красноярского края представляли 18 дзюдоистов, в том числе и норильчанин Александр Никонов – неоднократный победитель и призёр краевых, региональных и всероссийских состязаний, кандидат в мастера спорта, воспитанник спортивной школы № 5.По словам тренера спортсмена Даниса Манашова, Александр, выступивший в весовой категории 60 кг, смотрелся неплохо. Оступившись в полуфинале против титулованного спортсмена из Мордовии, в схватке за бронзовую медаль он оказался сильнее, победив за счёт «чистого броска» дзюдоиста из Хакасии.В неофициальном итоговом протоколе сборная Красноярского края, завоевав восемь медалей, заняла третье место. Вторыми стали участники из Иркутской области, первыми – из Кемеровской области.- Это были заключительные соревнования в этом спортивном сезоне. Но новый старт уже совсем скоро – в сентябре мы отправимся на первенство края, по итогам которого, если у нас всё получится, сможем выступить и на Сибирском федеральном округе, а затем и на всероссийском уровне, - сообщил «Заполярной Правде» Данис Манашов.Фото участников соревнований