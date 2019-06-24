Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39725

24 июня 2019, 16:15



Особенностью гастрофестиваля «Север» в этом году станет образовательный компонент.

В области психологии ресторанного сервиса сотрудников норильских ресторанов просветит Жанна Прашкевич, руководитель проектно-консалтинговой фирмы The Guests, куратор Школы сервиса Novikov School. С руководителями заведений эксперт обсудит возможности стандартизации. 27 июня шеф-повар направления Nordic Станислав Песоцкий расскажет о том, как выжать максимум из местного продукта. Лекция организована для менеджеров, управляющих, поваров и официантов заведений общественного питания. В этот же день член Московской и Российской ассоциации сомелье Сергей Попов объяснит, зачем ресторанам винный эксперт. Сомелье научит норильчан выбирать вино, поделится секретами хранения напитка и чтения бутылочных этикеток, а также развеет мифы винного мира. Желающим посетить лекцию необходимо зарегистрироваться, пройдя по ссылке: arnorilsk.timepad.ru/event/1000365/. В пятницу, 28 июня, три производственные столовые – Надеждинского металлургического завода, Талнахской обогатительной фабрики и «Славянка» рудников «Октябрьский» и «Таймырский» - станут местом высокой кухни. Шеф-повара лучших ресторанов страны Константин Матвеев, Илья Кокотовский и Юрий Агузаров приготовят блюда из традиционных северных продуктов. Напомним, гастрофестиваль «Север» организован Агентством развития Норильска. Основное событие – праздник уличной еды - пройдёт 29 и 30 июня на стадионе «Заполярник». Фото Ирины Яринской

Просмотров:196 В течение трёх дней, с 26 по 28 июня, для сотрудников, управляющих и владельцев норильских ресторанов будут читать лекции приглашённые шеф-повара, сомелье, специалисты по питанию и сервису. Эксперты расскажут о психологии сервиса и продаж; о том, почему важно использовать на своих кухнях локальные продукты; как оздоровить меню и чем гостям может помочь эксперт по вину.В области психологии ресторанного сервиса сотрудников норильских ресторанов просветит Жанна Прашкевич, руководитель проектно-консалтинговой фирмы The Guests, куратор Школы сервиса Novikov School. С руководителями заведений эксперт обсудит возможности стандартизации.27 июня шеф-повар направления Nordic Станислав Песоцкий расскажет о том, как выжать максимум из местного продукта. Лекция организована для менеджеров, управляющих, поваров и официантов заведений общественного питания. В этот же день член Московской и Российской ассоциации сомелье Сергей Попов объяснит, зачем ресторанам винный эксперт. Сомелье научит норильчан выбирать вино, поделится секретами хранения напитка и чтения бутылочных этикеток, а также развеет мифы винного мира. Желающим посетить лекцию необходимо зарегистрироваться, пройдя по ссылке: arnorilsk.timepad.ru/event/1000365/.В пятницу, 28 июня, три производственные столовые – Надеждинского металлургического завода, Талнахской обогатительной фабрики и «Славянка» рудников «Октябрьский» и «Таймырский» - станут местом высокой кухни. Шеф-повара лучших ресторанов страны Константин Матвеев, Илья Кокотовский и Юрий Агузаров приготовят блюда из традиционных северных продуктов.Напомним, гастрофестиваль «Север» организован Агентством развития Норильска. Основное событие – праздник уличной еды - пройдёт 29 и 30 июня на стадионе «Заполярник».Фото Ирины Яринской