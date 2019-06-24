Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39726

24 июня 2019, 17:05



Руководители Норильска проведут консультации для населения.

Запись ведётся в отделе обращений граждан и внешних взаимодействий администрации города (Ленинский пр., 26, каб. 1) в будни с 10 до 13 и с 14 до 17. Телефон для справок 43-71-42. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:215 В эту пятницу, 28 июня, глава города, руководители и должностные лица администрации Норильска проведут личный приём граждан. Он пройдёт с 11 до 19 часов в МФЦ по адресу: ул. Нансена, 69, второй этаж. Попасть на консультацию можно по предварительной записи.Запись ведётся в отделе обращений граждан и внешних взаимодействий администрации города (Ленинский пр., 26, каб. 1) в будни с 10 до 13 и с 14 до 17. Телефон для справок 43-71-42.Фото Владимира Макушкина