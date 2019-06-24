Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39727

24 июня 2019, 17:15



Более 100 вчерашних одиннадцатиклассников подали заявление на поступление в Норильский индустриальный институт. Среди них есть ребята с высокими баллами по ЕГЭ - 225 и выше.

В прошлом году на эту дату были поданы заявления от 70 человек, среди которых было четыре выпускника школ с золотыми медалями и аттестатами отличников. В нынешнюю приёмную волну таких студентов тоже ждут. Тем более что бюджетных мест в этом году будет на четыре больше - не 174, как в прошлом году, а 178. В основном это касается наиболее популярных среди абитуриентов специальностей - горное дело, строительство, электроэнергетика, информационные технологии, наземные транспортные технологические комплексы. На экономические специальности - менеджмент и экономика - открыто 12 и 13 бюджетных мест соответственно. По словам председателя приёмной комиссии НГИИ Татьяны Сазоновой, компания по приёму документов от желающих учиться на заочном отделении стартовала ещё 2 апреля - всего в норильском вузе для заочников определено минимум 100 бюджетных мест. В приемной комиссии НГИИ напоминают, что 27 июля приём документов от тех, кто собирается учиться на бюджете, закончится. 1 августа - последний день приёма оригиналов документов об образовании от ребят так называемой «первой волны» - первого этапа зачисления; 6 августа завершится его вторая волна. 18 августа стартует заявочная кампания на внебюджетную (платную) форму обучения. Как сообщают специалисты приемной комиссии, в 2019-2020 учебном году годовая стоимость обучения не будет отличаться от прошлогодней и составит порядка 200 тысяч рублей. Все дополнительные вопросы о поступлении в Норильский индустриальный можно задавать, позвонив по телефону приёмной комиссии вуза 47-39-47, а также опубликовав их на сайте НГИИ. Там же, на интернет-ресурсе НГИИ, можно отслеживать списки подавших заявление абитуриентов; а после 27 июля - видеть рейтинг поступающих по тем или иным направлениям. Фото Ирины Яринской

Просмотров:217 На дневную (очную) форму обучения от абитуриентов по результатам ЕГЭ документы в НГИИ принимают с 20 июня.В прошлом году на эту дату были поданы заявления от 70 человек, среди которых было четыре выпускника школ с золотыми медалями и аттестатами отличников. В нынешнюю приёмную волну таких студентов тоже ждут. Тем более что бюджетных мест в этом году будет на четыре больше - не 174, как в прошлом году, а 178. В основном это касается наиболее популярных среди абитуриентов специальностей - горное дело, строительство, электроэнергетика, информационные технологии, наземные транспортные технологические комплексы. На экономические специальности - менеджмент и экономика - открыто 12 и 13 бюджетных мест соответственно.По словам председателя приёмной комиссии НГИИ Татьяны Сазоновой, компания по приёму документов от желающих учиться на заочном отделении стартовала ещё 2 апреля - всего в норильском вузе для заочников определено минимум 100 бюджетных мест.В приемной комиссии НГИИ напоминают, что 27 июля приём документов от тех, кто собирается учиться на бюджете, закончится.1 августа - последний день приёма оригиналов документов об образовании от ребят так называемой «первой волны» - первого этапа зачисления; 6 августа завершится его вторая волна.18 августа стартует заявочная кампания на внебюджетную (платную) форму обучения. Как сообщают специалисты приемной комиссии, в 2019-2020 учебном году годовая стоимость обучения не будет отличаться от прошлогодней и составит порядка 200 тысяч рублей.Все дополнительные вопросы о поступлении в Норильский индустриальный можно задавать, позвонив по телефону приёмной комиссии вуза 47-39-47, а также опубликовав их на сайте НГИИ. Там же, на интернет-ресурсе НГИИ, можно отслеживать списки подавших заявление абитуриентов; а после 27 июля - видеть рейтинг поступающих по тем или иным направлениям.Фото Ирины Яринской