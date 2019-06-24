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24 июня 2019, 17:59



Продолжается турнир с участием лучших норильских шашистов.

Встречи проходят на стадионе «Заполярник», за звание сильнейшего борются восемь спортсменов, по завершении сезона расположившихся выше остальных в рейтинге городского чемпионата. Уже определились промежуточные итоги, по которым после четырёх туров в лидирующую тройку вышли: Артур Макаров (3,5 очка), Райнгольд Шмык (3 очка) и Нурадин Мехтиев (2,5 очка). Впереди у шашистов ещё три тура. Напомним, в прошлом году победителем турнира стал мастер спорта Райнгольд Шмык.

Просмотров:159 Встречи проходят на стадионе «Заполярник», за звание сильнейшего борются восемь спортсменов, по завершении сезона расположившихся выше остальных в рейтинге городского чемпионата. Уже определились промежуточные итоги, по которым после четырёх туров в лидирующую тройку вышли: Артур Макаров (3,5 очка), Райнгольд Шмык (3 очка) и Нурадин Мехтиев (2,5 очка). Впереди у шашистов ещё три тура.Напомним, в прошлом году победителем турнира стал мастер спорта Райнгольд Шмык.