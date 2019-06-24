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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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20:07 В парке "Роев ручей" рассказали о жизни белого медведя из Норильска.
19:19 Недоработки строителей перинатального центра, выявленные в процессе эксплуатации здания, устраняются.
18:56 Норильчане почтили память выдающегося земляка Василия Рыжкова.
18:53 Норильский колледж искусств простился со своими выпускниками.
18:41 Коллектив Brass Banda, который достойно представляет Норильск на всероссийских и зарубежных конкурсах и площадках, отдыхает в Международном детском центре «Артек».
17:59 Продолжается турнир с участием лучших норильских шашистов.
17:15 Более 100 вчерашних одиннадцатиклассников подали заявление на поступление в Норильский индустриальный институт. Среди них есть ребята с высокими баллами по ЕГЭ - 225 и выше.
17:05 Руководители Норильска проведут консультации для населения.
16:15 Особенностью гастрофестиваля «Север» в этом году станет образовательный компонент.
15:46 Норильчанин Александр Никонов стал бронзовым призёром всероссийских соревнований по дзюдо.
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