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24 июня 2019, 18:41



Коллектив Brass Banda, который достойно представляет Норильск на всероссийских и зарубежных конкурсах и площадках, отдыхает в Международном детском центре «Артек».

Наши музыканты также приняли участие в прослушиваниях и прошли отбор среди лучших творческих коллективов для выступления на главной сцене «Артека». Участники Brass Banda передают всем землякам горячий привет и делятся первыми впечатлениями: «Расположение и масштабы лагеря восхищают! Настроение отличное! «Артек» дарит море, солнце и зелень - всё то, чего так не хватает на Крайнем Севере». Наш замечательный коллектив во главе с Алексеем Пупиком благодарит всех, кто подарил прекрасную возможность для отдыха и развития творчества. Фото участников коллектива

Просмотров:229 Эта творческая смена, с 20 июня по 10 июля, стала возможной благодаря победе в III Всероссийском фестивале-конкурсе детских духовых оркестров России «Серебряные трубы Черноморья». Финансовую поддержку для поездки оказали компания «Норникель», муниципалитет и родители ребят. 22 июня норильчане вместе со всеми артековцами почтили память героев и жертв Великой Отечественной войны, тех, благодаря кому новые поколения живут под мирным небом.Наши музыканты также приняли участие в прослушиваниях и прошли отбор среди лучших творческих коллективов для выступления на главной сцене «Артека». Участники Brass Banda передают всем землякам горячий привет и делятся первыми впечатлениями: «Расположение и масштабы лагеря восхищают! Настроение отличное! «Артек» дарит море, солнце и зелень - всё то, чего так не хватает на Крайнем Севере». Наш замечательный коллектив во главе с Алексеем Пупиком благодарит всех, кто подарил прекрасную возможность для отдыха и развития творчества.Фото участников коллектива