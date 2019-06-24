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24 июня 2019, 18:53



Норильский колледж искусств простился со своими выпускниками.

Сегодня в НКИ начались вступительные экзамены на отделениях – народное художественное творчество, социально-культурная деятельность, инструментальное исполнительство, сольное и хоровое народное пение, хоровое дирижирование, теория музыки, декоративно-прикладное искусство и народное творчество. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:210 Торжественный вечер состоялся в главном концертном зале Норильска. И. о. директора НКИ Олег Иванов вручил дипломы 34 выпускникам, одиннадцать из них удостоены красных дипломов. Руководитель, отметив, что итоговая аттестация в этом году прошла весьма успешно, пожелал ребятам удачи при поступлении в вузы и в дальнейшем трудоустройстве, хороших учеников в будущем. А педагоги заверили своих бывших студентов в том, что двери родного колледжа всегда для них открыты. Студенты, которым ещё предстоит учиться в НКИ, подарили выпускникам свой весёлый капустник, признавшись в любви к «лучшему колледжу на свете».Сегодня в НКИ начались вступительные экзамены на отделениях – народное художественное творчество, социально-культурная деятельность, инструментальное исполнительство, сольное и хоровое народное пение, хоровое дирижирование, теория музыки, декоративно-прикладное искусство и народное творчество.Фото Ирины Даниленко