24 июня 2019, 18:56



Норильчане почтили память выдающегося земляка Василия Рыжкова.

Известный арктический путешественник, покоритель Северного полюса, горноспасатель и бард, почётный гражданин города Норильска Василий Васильевич Рыжков погиб 22 июня 1996 года. В тот роковой день с другом Николаем Акименко он совершал полёт на дельтаплане в поисках пропавшего в тундре человека. Друзья врезались в здание талнахской метеостанции. С тех пор 22 июня норильчане собираются вместе, чтобы почтить память товарищей. В этом году «Рейс памяти», организованный при поддержке депутата Леонида Соломахи, отправился от Музея Норильска в столицу горняков, где многодетный отец Василий Рыжков трудился в ВГСЧ. Один из адресов, связанных с его жизнью, - дом на улице Маслова, 3а, на который недавно перенесли мемориальную доску в честь его памяти. Друзья и коллеги поделились с молодёжью воспоминаниями, барды спели любимые песни ушедшего товарища. Норильчане также возложили цветы на месте гибели Василия Рыжкова и Николая Акименко, помянули их, посетив мемориал «Невернувшимся с маршрута» в районе Красных Камней. Удивительно, но во время «Рейса памяти» норильчан сопровождала радуга и пара лебедей в небе...Фото Ирины Даниленко