Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39732

24 июня 2019, 19:19



Недоработки строителей перинатального центра, выявленные в процессе эксплуатации здания, устраняются.

Однако, по словам главного врача Норильской межрайонной больницы № 1 Константина Горбеля, это видео было сделано месяц назад, а потолок восстановлен в тот же день. - Кому и зачем понадобилось спустя столько времени снова выкладывать этот ролик, непонятно. Отмечу, что недочёты, которые были обнаружены в процессе эксплуатации здания, устраняются подрядчиками. Они и сегодня продолжают работу в центре, - добавил главврач. Напомним, месяц назад «Заполярная Правда» рассказывала об инциденте, связанном с обрушением армстронгов в коридоре. Это никак не повлияло на устойчивость конструкции здания, проблема была устранена в тот же день. Тогда же Константин Горбель сообщил о накопившихся вопросах к подрядчикам, но многие из них невозможно было решить зимой. Именно поэтому строители вернулись на территорию летом, когда можно вести наружные работы, утеплять окна, а также – по списку - устранять недочёты внутренней отделки, недоработки в душевых и многое другое. Вот уже в течение месяца представители подрядной организации работают в медучреждении.

Просмотров:205 В социальных сетях появился якобы новый видеоролик с пометкой «Перинатальный центр продолжает разваливаться». На нём запечатлено, как в одном из помещений перинатального центра обвалился подвесной потолок.Однако, по словам главного врача Норильской межрайонной больницы № 1 Константина Горбеля, это видео было сделано месяц назад, а потолок восстановлен в тот же день.- Кому и зачем понадобилось спустя столько времени снова выкладывать этот ролик, непонятно. Отмечу, что недочёты, которые были обнаружены в процессе эксплуатации здания, устраняются подрядчиками. Они и сегодня продолжают работу в центре, - добавил главврач.Напомним, месяц назад «Заполярная Правда» рассказывала об инциденте, связанном с обрушением армстронгов в коридоре. Это никак не повлияло на устойчивость конструкции здания, проблема была устранена в тот же день. Тогда же Константин Горбель сообщил о накопившихся вопросах к подрядчикам, но многие из них невозможно было решить зимой. Именно поэтому строители вернулись на территорию летом, когда можно вести наружные работы, утеплять окна, а также – по списку - устранять недочёты внутренней отделки, недоработки в душевых и многое другое. Вот уже в течение месяца представители подрядной организации работают в медучреждении.