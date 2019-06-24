Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39733

24 июня 2019, 20:07



В парке "Роев ручей" рассказали о жизни белого медведя из Норильска.

В «Роевом ручье» делятся первыми наблюдениями о медведице, которую пассажирским бортом привезли из Норильска. Медведица грязная, худоватая, но в целом спокойная, сразу пошла к воде и жадно пила, пишет ngs24.ru. Специалисты взвешивали коробку, чтобы узнать истинный вес животного — чуть больше 100 килограмм. По словам зоологов, мало. Ей примерно 1,5–2 года, и следовало бы весить 160 кг. — Любой медведь начинает грызть прутья, попадая в клетку, некоторые ломают зубы и царапают морду, но не она. Она уже много раз видела человека, потому и ведет себя слишком спокойно. Урсула (медведица, привезенная с Диксона), когда ее доставили в зоопарк, вставала в боевую позу, — вспоминали в зоопарке. Гостья в «Роевом ручье» уже третий день. Ее плавно переводят на полноценный рацион питания — первое время берегли нежный желудок, который пострадал после питания на свалках. — Первое время корм ей давали в ограниченном количестве: из-за нарушений функции кишечника нагружать пищеварительную систему было нельзя. Шкура отмывается и переходит на естественный цвет. Медведица реагирует на людей рычанием — и это нормально, значит, стресса у животного нет, — рассказывают в зоопарке. Следят зоологи и за весом гостьи. Он выводится на табло за клеткой с помощью специальных весов — они подложены под соломенную подстилку. Фото парка "Роев ручей"

Просмотров:260 В «Роевом ручье» делятся первыми наблюдениями о медведице, которую пассажирским бортом привезли из Норильска.Медведица грязная, худоватая, но в целом спокойная, сразу пошла к воде и жадно пила, пишет ngs24.ru. Специалисты взвешивали коробку, чтобы узнать истинный вес животного — чуть больше 100 килограмм. По словам зоологов, мало. Ей примерно 1,5–2 года, и следовало бы весить 160 кг.— Любой медведь начинает грызть прутья, попадая в клетку, некоторые ломают зубы и царапают морду, но не она. Она уже много раз видела человека, потому и ведет себя слишком спокойно. Урсула (медведица, привезенная с Диксона), когда ее доставили в зоопарк, вставала в боевую позу, — вспоминали в зоопарке.Гостья в «Роевом ручье» уже третий день. Ее плавно переводят на полноценный рацион питания — первое время берегли нежный желудок, который пострадал после питания на свалках.— Первое время корм ей давали в ограниченном количестве: из-за нарушений функции кишечника нагружать пищеварительную систему было нельзя. Шкура отмывается и переходит на естественный цвет. Медведица реагирует на людей рычанием — и это нормально, значит, стресса у животного нет, — рассказывают в зоопарке.Следят зоологи и за весом гостьи. Он выводится на табло за клеткой с помощью специальных весов — они подложены под соломенную подстилку.Фото парка "Роев ручей"