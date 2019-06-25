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25 июня 2019, 10:53



В Совете Федерации проходят Дни Красноярского края.

В здании Совета Федерации открылась специальная выставка, посвящённая инвестиционному потенциалу территории и межрегиональному экономическому проекту «Енисейская Сибирь», проектам модернизации городской среды столицы края, наследию Универсиады-2019, территории инициативной молодёжи «Бирюса» и другим проектам, ставшим визитной карточкой региона. В ходе Дней Красноярского края губернатор Александр Усс проведёт рабочие переговоры, встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Также глава региона выступит в рамках «Часа субъекта Российской Федерации» на пленарном заседании Совета, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. Фото с официального портала Красноярского края

Просмотров:229 В Москве начались Дни Красноярского края в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Комплекс мероприятий приурочен к 85-летию со дня образования региона. В составе делегации – министры правительства Красноярского края, депутаты Законодательного собрания региона, руководители предприятий и организаций территории.В здании Совета Федерации открылась специальная выставка, посвящённая инвестиционному потенциалу территории и межрегиональному экономическому проекту «Енисейская Сибирь», проектам модернизации городской среды столицы края, наследию Универсиады-2019, территории инициативной молодёжи «Бирюса» и другим проектам, ставшим визитной карточкой региона.В ходе Дней Красноярского края губернатор Александр Усс проведёт рабочие переговоры, встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Также глава региона выступит в рамках «Часа субъекта Российской Федерации» на пленарном заседании Совета, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.Фото с официального портала Красноярского края